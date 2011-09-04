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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

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تیم گیتی پسند شانس اول قهرمانی است

تیم گیتی پسند شانس اول قهرمانی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: دروازه‌بان تیم فوتسال گیتی پسند گفت: تیم ما شانس اول قهرمانی است ولی در عین حال از فولاد ماهان هم نمی‌توان به راحتی عبور کرد.

مصطفی نظری دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتسال گیتی پسند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مورد بازی هفته گذشته گیتی‌پسند مقابل فیروزصفه اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود، فیروز صفه تیم جوان و جنگنده‌ای است همچنین از کادر فنی خیلی خوبی بهره می‌برد و بازی خیلی خوبی نیز به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به تلاش بسیار بازیکنان این تیم در مسابقه مقابل گیتی‌پسند ادامه داد: به بازیکنان تیم فیروزصفه خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم تیم ما هم به همین شکل بازیها را با قدرت ادامه دهد.

دروازه‌بان گیتی‌پسند در مورد شانس‌های قهرمانی این فصل تصریح کرد: تیم ما شانس اول قهرمانی است ولی از فولاد ماهان هم نمی‌توان به راحتی عبور کرد، آنها هم بازیکنان خوبی همچون محمد طاهری و علی اصغر حسن‌زاده دارند، همچنین تیم منصوری که مدافع عنوان قهرمانی است هم شانس قهرمانی دارد و در کل فکر می‌کنم رقابت قهرمانی بین این سه تیم است و امیدوارم این گیتی پسند باشد که قهرمانی را به دست می‌آورد.

کد مطلب 1398707

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