30 فقره تخلف شکار در علی آباد کشف شد

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با نزدیک شدن فصل گاوبانگی و حضور غیرمجاز شکارچیان در محل زندگی حیات وحش، این اداره عملیاتهای خود را افزایش داده است.

وی اظهار داشت: تیمهای عملیاتی محیط زیست در دو دهنه محمدآباد کتول و زرین گل در دو پاسگاه محیط بانی مستقر هستند و حضور آنها موجب شد تا شکارچیان امنیت نداشته باشند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه هر هفته شاهد کشف و یا دستگیری متخلفان قبل از انجام شکار هستیم که این امر مدیون همکاری مردمی است.

رئیس اداره محیط زیست علی آباد کتول گفت: در شهریورماه سالجاری در چهار عملیات بیش از هشت شکارچی متخلف دستگیر و شش قبضه سلاح نیز کشف و ضبط شده است.

بیانی گفت: تمام زمینه ها برای نا امن کردن مختلفان فراهم شده است و ما نیاز به همکاری بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی داریم.

وی اظهار داشت: تیمهای عملیاتی در طول سال فعال هستند اما در زمیان گاوبانگی قویتر عمل می کنند.

