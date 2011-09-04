آکادمی جراحی پلاستیک اروپا به انجمن علمی راینولوژی ایران پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عباس زاده رئیس انجمن علمی راینولوژی ایران با اعلام این خبر گفت: آکادمی جراحی پلاستیک صورت اروپا (EAFPS ) با هدف تبادل همکاری میان جراحان پلاستیک صورت و انجام مطالعه تحقیق در زمینه پیشرفتهای علمی جراحی پلاستیک و بازسازی صورت در سال 1977 میلادی (1356 خورشیدی) تاسیس شده و به دنبال پیشرفتهای علمی جراحان ایران، این انجمن در جهت توسعه و تبادل همکاریهای خود، به انجمن راینولوژی ایران پیوست.

وی ادامه داد: در همین راستا سومین کنگره بین المللی راینولوژی ایران با همکاری آکادمی جراحی پلاستیک صورت اروپا 15 تا 22 مهرماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برپا می شود.

دکتر محمود سواد کوهی، دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللی راینولوی ایران در مورد این کنگره گفت: در کنگره امسال انجمن راینولوژی ایران، سه نفر از دانشگاه جان هاپکینز امریکا و سخنرانانی از کشورهای فرانسه، بلژیک، ایتالیا، ترکیه و مصر حضور دارند.

وی ادامه داد: این کنگره شامل چهار بخش در زمینه راینولوژی، راینوپلاستی، جراحی های پلاستیکی و ترمیمی، سرو صورت و گردن و روشهای غیرجراحی جوان سازی صورت و درمان بیماریهای پوستی است.

به گفته سواد کوهی، در بخش راینولوژی، بیماریهای مختلف سینوسی، تومورهای بینی و قاعده جمجمه، پیشرفتهای جدید در عفونتها و تومورهای بینی و سینوسی و همچنین قاعده جمجمه و آلرژی مورد تبادل اطلاعات پزشکی قرار می گیرد.

وی افزود : در بخش راینوپلاستی، پیشرفتها، تکنیکها و روشهای صحیح انتخاب بیماران، بررسی عوارض و هشدار نسبت به عوارض احتمالی جراحیها به داوطلبان و متقاضیان اعمال جراحی زیبایی به شکل صحیح اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللی راینولوژی ایران ادامه داد: در بخش جراحیهای پلاستیک و ترمیمی سر و گردن، روشهای جراحی برای جوان سازی صورت، نحوه برخورد صحیح با سرطانهای پوستی سر و گردن، نحوه بازسازی ضایعات مربوط به ناحیه فوق که به علت ضربه یا برداشتن تومورها ایجاد می شود با استفاده از روش های پیشرفته ترمیمی ارایه خواهد شد.