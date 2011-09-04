آمریکا در آستانه سالگرد 11 سپتامبر به اتباعش هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد عاملان اقدامات تروریستی هنوز تهدید به انجام حملات احتمالی نکرده اند اما القاعده و دیگر عوامل تروریستی قابلیت انجام حملات علیه آمریکا و منافع این کشور دارند.

در حملات تروریستی 11 سپتامبر 19 نفر که گفته می شود از اعضای القاعده بوده اند پس از ربودن 4 هواپیمای تجاری-مسافربری دو هواپیما را در فواصل زمانی متفاوت به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک زدند که در نتیجه آن همه مسافران به همراه عده ای که در ساختمانها حضور داشتند، کشته شدند.

هواپیماربایان همچنین هواپیمای سوم را به پنتاگون واقع در ارلینگتون ویرجینیا زدند، اما هواپیمای چهارم در زمینی نزدیک شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. این حملات مجموعا 2 هزار و 993 قربانی با ملیتهایی از 90 کشور جهان داشت.