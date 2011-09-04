مسئولان همچنان بی توجه/ سیمره بازهم قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه سیمره که به رود مرموز در استان ایلام شهرت دارد همواره در فصل تابستان به محلی برای شنای جوانان استان ایلام تبدیل شده و طی سالهای گذشته باعث مرگ چندین نفر شده است و در سال جاری نیز داستان دردناک غرق شدن دو برادر آغازگر آن بود.

روز گذشته نیز دو جوان به علت ناآشنایی با فن شنا در رودخانه غرق شدند.

این دو جوان 16 و 23 ساله دره‌شهری روز گذشته برای آب تنی و تفریح به رودخانه سیمره رفته بودند که متاسفانه به سبب ناآشنایی با شنا در آب غرق شدند.

این اتفاقات تلخ در حالی رخ می دهد که استان ایلام از امکانات تفریحی مناسب برخوردار نیست و شنا در رودخانه های خطرناک جزو معدود تفریحات جوانان به شمار می رود.