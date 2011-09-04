  1. استانها
  2. ایلام
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

مسئولان همچنان بی توجه/ سیمره بازهم قربانی گرفت

مسئولان همچنان بی توجه/ سیمره بازهم قربانی گرفت

ایلام - خبرگزاری مهر: در ادامه اتفاقات ناگوار و تلخ در رودخانه سیمره دو جوان دیگر در سیمره غرق شدند و مسئولان همچنان نسبت به این قضیه بی توجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه سیمره که به رود مرموز در استان ایلام شهرت دارد همواره در فصل تابستان به محلی برای شنای جوانان استان ایلام تبدیل شده و طی سالهای گذشته باعث مرگ چندین نفر شده است و در سال جاری نیز داستان دردناک غرق شدن دو برادر آغازگر آن بود.

روز گذشته نیز دو جوان به علت ناآشنایی با فن شنا در رودخانه غرق شدند.

این دو جوان 16 و 23 ساله دره‌شهری روز گذشته برای آب تنی و تفریح به رودخانه سیمره رفته بودند که متاسفانه به سبب ناآشنایی با شنا در آب غرق شدند.

این اتفاقات تلخ در حالی رخ می دهد که استان ایلام از امکانات تفریحی مناسب برخوردار نیست و شنا در رودخانه های خطرناک جزو معدود تفریحات جوانان به شمار می رود. 

کد مطلب 1398712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها