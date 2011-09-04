سهمیه سوخت کامل خانوارهای روستایی کردستان تحویل داده می شود

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه کردستان به ویژه در فصل زمستان و صعب العبور بودن جاده های روستایی، برنامه ریزی لازم برای تحویل 100 درصدی سوخت خانوارهای روستایی تا پایان سال جاری در مهر ماه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون هزار و 600 لیتر برای خانوارهای روستایی و شهری کالا برگ سوخت اعلام شده است که تاکنون 70 درصد مردم این میزان را دریافت کرده اند و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده تا پایان مهر ماه سهمیه کامل یعنی به ازای هر خانوار هزار و 800 لیتر تحویل می شود.

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی استان کردستان بیان کرد: با توجه به همکاری فرمانداران استان در سال جاری قرار است که سهمیه خانوارهای روستایی که از نعمت گاز خانگی بهره مندی شده اند نیز کسر شود که جمع آوری آمارهای لازم در این بخش آغاز شده و این طرح در حال پیگیری است.

یاسمی با اشاره به وضعیت انبارهای ذخیره نفت در استان کردستان یادآور شد: در حال حاضر انبارهای شهرستان های سنندج، بیجار و بانه تکمیل شده اند و کار جابجایی سوخت نفت سفید برای توزیع در بین خانوارهای روستایی در سراسر استان نیز همچنان ادامه دارد.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت مخازن نیروگاه سنندج 55 میلیون لیتر است، افزود: یکی از اقدامات بسیار خوب، اتصال نیروگاه این استان به خط لوله کشوری بود که این مهم یک ماه پیش جنبه عملیاتی به خود گرفت و باعث شد تا بخشی از مشکلات در زمینه حمل و نقل سوخت رفع شود.