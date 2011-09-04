شش نفر در جاده های استان اصفهان جان باختند

سرهنگ علی نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با آغاز موج دوم سفرهای تابستانی از عید فطر تاکنون جاده های استان اصفهان با سلامت نسبی سفر روبرو بوده اند، اظهار داشت: از روز عید فطر تاکنون 10 نفر در حوادث رانندگی در جاده های استان اصفهان زخمی شدند.

وی با اشاره به اینکه همچنین شش نفر در حوادث رانندگی در جاده های استان اصفهان کشته شدند، افزود: این آمار در مقایسه با آمار تلفات عید فطر سال گذشته 10درصد کاهش نشان می دهد.

فرمانده پلیس راه استان اصفهان در مورد علت تصادفات جاده ای در این مدت گفت: توجه نداشتن به جلو، سرعت و سبقت غیر مجاز و خستگی و خواب آلودگی علت اصلی حوادث جاده ای استان در چند روز اخیر بوده است.

وی در ارتباط با وضعیت ترافیک در جاده های استان بیان داشت: ترافیک در محورهای اصفهان، تهران و اصفهان، شیراز در ایام تعطیلی عید فطر سنگین بود اما در حال حاضر وضعیت آرامی را دارد.

سرهنگ نیکبخت ادامه داد: البته ما شاهد افزایش 30 درصدی حجم ترافیک طی روزهای اخیر در تمامی جاده های استان اصفهان بوده ایم.

وی یادآور شد: نیروهای پلیس راه استان اصفهان در این ایام در آماده باش کامل بودند و در این ایام 200 نیروی کمکی پلیس راه فراخوانی شدند.