جایزه اول جشنواره دیوگنس تابوردا برای کارتونیست ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی دیوگنس تابوردای آرژانتین اعلام شد و براساس آن، محمدعلی خلجی جایزه اول بخش کارتون سیاه و سفید را به خود اختصاص داد. مصطفی حسین‌نیا و پویا ساره لوح تقدیر این بخش را دریافت کردند.

خلجی در بخش کارتون رنگی لوح تقدیر گرفت و حسین‌نیا جایزه سوم بخش طنز دیجیتال را از آن خود کرد. همچنین ساره موفق به کسب لوح تقدیر بخش کاریکاتور شد.

مراسم افتتاحیه و اعطای جوایز هجدهمین جشنواره بین‌المللی دیوگنس تابوردا 24 سپتامبر در شهر بوینس‌آیرس آرژانتین برگزار می‌شود. در این جشنواره علاوه بر کاریکاتور، آثاری در بخش‌های عکس، گرافیک، تصویرسازی، نقاشی و طراحی چهره طنز به نمایش درخواهد آمد.