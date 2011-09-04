تولید فولاد خام 22 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین احمدی با بیان این مطلب افزود: در مدت یاد شده در واحد فولاد سازی این شرکت، 289 هزار و 729 تن فولاد خام تولید شد که نسبت به سال گذشته از رشد 7/ 22 درصدی برخودار بود.



وی ادامه داد: واحد مذکور در ماههای فروردین، خرداد، تیر و مرداد نیز رکورد تولید داشته است و پیش بینی می شود میزان تولید سال 90 از ظرفیت اسمی (630 هزار تن) فراتر رود.



مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان با اشاره به میزان تولید واحد نورد این مجتمع اظهار داشت: در 5 ماهه نخست امسال، 281 هزار و 252تن انواع میلگرد تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 5/13درصدی را تجربه کرد. وی افزود: پیش بینی می شود برنامه تولید سال 90 (تولید 620 هزار تن) در این واحد تحقق یابد.



احمدی تصریح کرد: در واحد آهن سازی نیز مجموع تولید 5 ماهه نخست امسال به 297 هزار و 997تن آهن اسفنجی رسید که از رشد 7/24درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخودار بود و امیدواریم با تامین گندله مورد نیاز، به برنامه تولید 6/1 میلیون تنی آهن اسفنجی در سال 90 دست یابیم.