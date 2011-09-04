  1. استانها
  2. ایلام
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

یک نقطه حادثه خیز در محور ایلام - مهران حذف شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان ایلام از حذف نقطه حادثه خیز در مسیر ایلام - مهران (روستای گلان تا امیرآباد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی در این باره گفت: اکنون این نقطه به طول چهار کیلومتر متشکل از دو باند رفت و برگشت و یک باند کندرو است.

وی ادامه داد: برای حذف این نقطه حادثه خیز در مجموع 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

 سلیمانی اظهار داشت: این نقطه یکی از مناطق پرحادثه در طول مسیر ایلام - مهران به شمار می رفت که با هدف تسهیل در تردد خودروها حذف شد.

 وی گفت: با حذف این نقطه اکنون زمینه مناسبی برای جلوگیری از سوانح رانندگی در این مسیر فراهم شده است.

 شهرستان مرزی مهران یکی از پرترددترین محورهای ارتباطی استان ایلام به شمار می رود. 

کد مطلب 1398724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها