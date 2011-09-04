یک نقطه حادثه خیز در محور ایلام - مهران حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی در این باره گفت: اکنون این نقطه به طول چهار کیلومتر متشکل از دو باند رفت و برگشت و یک باند کندرو است.

وی ادامه داد: برای حذف این نقطه حادثه خیز در مجموع 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سلیمانی اظهار داشت: این نقطه یکی از مناطق پرحادثه در طول مسیر ایلام - مهران به شمار می رفت که با هدف تسهیل در تردد خودروها حذف شد.

وی گفت: با حذف این نقطه اکنون زمینه مناسبی برای جلوگیری از سوانح رانندگی در این مسیر فراهم شده است.

شهرستان مرزی مهران یکی از پرترددترین محورهای ارتباطی استان ایلام به شمار می رود.