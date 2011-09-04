رقم جدید گندم با نام "میهن" در همدان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صباغ پور با بیان اینکه این مرکز پارسال ارقام "اروم" و "زارع" را برای کشت معرفی کرده بود، گفت: رقم گندم میهن، مقاوم به خوابیدگی، آفت زنگ، ریزش بذر، بادزدگی و مناسب کشت در شرایط رطوبت طبیعی و دارای میانگین عملکرد در 11 منطقه سرد کشور است.

وی میانگین ارتفاع این رقم گندم را 82 سانتی متر بیان کرد و افزود: به علت کاهش سطح آب های زیرزمینی باید به دنبال معرفی ارقام جدید گندم با بازده بالا باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان یادآور شد: در سه سال گذشته، چهار رقم گندم جدید از این مرکز معرفی شده است.

صباغ پور ادامه داد: افزایش عملکرد در واحد سطح و مقاومت در مقایسه با عوامل خسارت زای زیستی وغیرزیستی در معرفی ارقام جدید گندم مورد توجه است.

صباغ پور با بیان اینکه بین ارتفاع بوته و عملکرد آن ارتباط وجود دارد، اظهار داشت: ارقامی در تنش خشک و دیم موفق ترند که مواد ذخیره شده در ساقه را به دانه منتقل کنند.

وی با اشاره به اینکه هرچه تنوع ژنتیکی و ارقام بیشتر باشد پایداری عملکرد نیز افزایش می یابد، افزود: باید به ژنتیک هایی که کمتر تحت تاثیر محیط باشند، دست پیدا کرد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان از اجرای 982 طرح تحقیقاتی از سال 84 تاکنون در این مرکز خبر داد و افزود: بیشترین طرح ها در بخش اصلاح بذر، جنگل و مرتع و فنی و مهندسی بوده است.