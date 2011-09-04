آتن؛ تنها پایتخت بدون مسجد اروپا

در مراسم اقامه نماز عید فطر مسلمانان آتن در فضایی به اقامه نماز عید پرداختند که مقامات این کشور برای آنها تعیین و مجوز برگزاری نماز این عید را ارائه کرده بودند.

دولت آتن تا کنون چندین بار طرحهایی را برای ساخت مسجد و قبرستانی برای مسلمانان این شهر 5 میلیون نفری فراهم کرده است اما هیچکدام از این طرحها عملی نشده است.

یونان یکی از درگاه های اصلی مهاجرت به اتحادیه اروپا محسوب می شود و جامعه مسلمان آن که رشد چشمگیری داشته اند هنوز یک مسجد رسمی در اختیار ندارند و نماز خود را عموما در نمازخانه ها اقامه می کنند.

مسلمانان آتن برای برگزاری نمازهای جماعت در اعیاد و مناسبتهای ویژه از مراکز فرهنگی، سالنهای اجتماعات و حتی فضاهای اجاره ای اطراف شهر استفاده می کنند.

جمعیت مسلمانان آتن حدود 1 میلیون نفر است؛ اما تنها مساجد این کشور، در منطقه شمال غربی در نزدیکی مرکز ترکیه قرار دارد، که مسلمانان بسیاری در آن ساکن هستند.

در حقیقت از زمان استقلال یونان از امپراطوری عثمانی که حدود 200 سال پیش صورت گرفته تا کنون بانگ اذان هیچ مسجدی در پایتخت این کشور بلند نشده است.

فقدان مکان نیایشی برای مسلمانان موجبات شرمزدگی برای آتنی‌ها را فراهم کرده است و در اختیار داشتن یک مسجد مناسب برای آنها به یک رؤیا تبدیل شده است.