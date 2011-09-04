35 هزار نفر در سراسر جهان متهم به فعالیتهای تروریستی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدارک آسوشیتدپرس نشان می دهد که در سراسر جهان پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر2001 تا کنون، 35 هزار نفر متهم به انجام فعالیت های تروریستی شده اند که البته به جمع این افراد باید بمبگذاران انتحاری و آنهایی را که در امکان عمومی ایجاد رعب و وحشت می کنند اضافه کرد.

آسوشیتدپرس به عنوان اولین خبرگزاری که اقدام به جمع آوری لیست افراد بازداشت در ارتباط با فعالیت های تروریستی کرده در این باره می نویسد : پیش از حوادث 11 سپتامبر و وضع قوانین ضد تروریستی جدید تنها چندصد نفر در سراسر جهان متهم به انجام فعالیت های تروریستی بودند.

بر اساس این گزارش، پس از حوادث 11 سپتامبر، 19 هزار و 44 نفر در 60 کشور جهان به اتهام انجام فعالیت های تروریستی بازداشت شده و از میان آنها 35 هزار و 117 نفر محکوم شده و به زندان افتاده اند.

در آمریکا فقط دو هزار و 934 نفر در این کشور بازداشت شده و از میان آنها دو هزار و 568 نفر محکوم شده اند. اما بیشترین تعداد محکومین در دو کشور چین و ترکیه به ثبت رسیده اند و در ترکیه به تنهایی 12 هزار و897 نفر متهم به فعالیت های تروریستی شده اند و در چین نیز هفت هزار نفر به این اتهام به زندان افتاده اند.