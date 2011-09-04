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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

ترکمن:

مدیریت هزینه در برگزاری جشنواره ها ضروری است

مدیریت هزینه در برگزاری جشنواره ها ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: در برگزاری برنامه ها و جشنواره ها و فستیوال های مختلف باید مدیریت هزینه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ترکمن در نشست اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان رزن که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: باید تعداد جشنواره ها را کم کرد و مصالح نظام را به عهده گرفت.

وی با اشاره به اینکه تئاتری که بوی ارزشی و ولایی نداشته باشد، مورد قبول نیست، گفت: نباید نگاه سیاه و خاکستری را در حوزه تئاتر ترویج داد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان تاکید کرد: باید تئاتر را در صف آرمان ها، مسائل و مشکلات مردم همسو کرد.

ترکمن با بیان اینکه کانون مساجد باید در جهت تقویت مسائل فرهنگی تلاش کند، گفت: کتابخانه ها باید تجهیز شوند و باید کتاب را از حوزه تحصیلی به حوزه عمومی انتقال داد.

وی ادامه داد: مطبوعات، نشریات و ایستگاه های مطبوعاتی نیز باید در استان همدان تقویت شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن نیز با اشاره به کلنگ زنی دو پروژه مجتمع فرهنگی و هنری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان رزن، گفت: وسعت زمین محل احداث این مجتمع ها از یک هزار و 600 متر به چهار هزار متر مربع افزایش یافته است.

رضا مرادی نور با اشاره به بهره برداری از دو کتابخانه عمومی در هفته کتاب و کتابخوانی در شهرستان رزن گفت: 43 کانون در مساجد شهرستان رزن فعالیت دارند که از این لحاظ رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1398729

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