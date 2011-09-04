به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که از سوم مردادماه اجرای خود را در تالار سایه آغاز کرده بود، 13 و 14 شهریورماه ساعت 18 میزبان هنرمندان تئاتر می‌شود. نمایش "مراسمی برای یک دوست" 14 شهریور به اجرای خود در تالار سایه پایان می‌دهد.

داستان این نمایش درباره کلبی ویلیامز است که به دلیل ازحد گذراندن، دوستانش می‌خواهند او را در مراسمی به دار بیاویزند و درحال فراهم کردن مقدمات این مراسم در باشکوه‌ترین شکل ممکن هستند و...

علی ابدالی، مهرداد باقری، مرضیه بدرقه، توماج دانش بهزادی، مسعود شاکرمی، سید مجتبی طباطبایی بصیر،ابراهیم عزیزی و مینا کریمی جبلی بازیگران این نمایش هستند.