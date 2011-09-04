پرداخت تسهیلات بانکی به 67 هزار واحد مسکونی مسکن مهر گیلان

خشنود زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 16هزار و 538 فقره تسهیلات نوسازی و بهسازی روستایی، هزار و 849 واحد بافت فرسوده شهری، 13هزار و586 فقره تسهیلات در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر و35هزار و 581 واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت است.

وی اظهارداشت: همچنین تاکنون دو هزار و769 فقره تسهیلات مسکن مهر فروش اقساطی شده که از این میزان 126 فقره تسهیلات خرید مسکن مهر، هزار و 880 فقره تسهیلات نوسازی و بهسازی روستایی و 199 فقره تسهیلات احداث بافت فرسوده شهری است.

مدیر شعب بانک مسکن گیلان مجموع تسهیلات مشارکت اعطایی این مدیریت از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه را به میزان سه هزار و 15میلیارد ریال برای 10هزار و 807 قرارداد عنوان کرد.

هدف کارکنان بانک مسکن تنها خدمت به مشتری است

وی با بیان اینکه حدود 73 سال از تاسیس بانک مسکن می گذرد، گفت: در سالهای گذشته اعضای خانواده بزرگ بانک مسکن نیز همچون دیگر سیستم ها در نظام بانکی کوشیده تا نقشی موثر در توسعه و آبادانی میهن و فراهم آوردن امکان حضور مقتدر بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی کشور ایفا کند.



زینالی افزود: حضور بی بدیل بانک مسکن در محقق کردن اهداف دولت خدمتگزار در ایجاد اشتغال و تامین مسکن اقشار نیازمند، کارکنان این بانک را به کارنامه شان مفتخر ساخته است.



وی اظهارداشت: اکنون بانک مسکن درمدت 57 سال فعالیت خود در استان گیلان، مقطعی حساس و سرنوشت ساز را پشت سر می گذارد، کارکنان بانک مسکن هیچگونه انتظاری از مشتری نداشته و در زمره با اخلاق ترین کارکنان بانک ها از جهات مختلف محسوب می شوند.

مدیر شعب بانک مسکن گیلان گفت: هدف کارکنان این بانک، تنها خدمت به مشتری است و همین موضوع عامل موفقیت آن در کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد استان در سه سال متوالی، کسب رتبه اول در بین مدیریت های شعب بانک مسکن کشور و همچنین رتبه سوم جذب منابع در میان بانک های این استان شده است.



وی اعلام کرد: بانک مسکن در سال های اخیر جایگاه نخست سیستم بانکی را در نرخ رشد تسهیلات به خود اختصاص داده است.

بانک مسکن تنها بانک دارای حساب صندوق پس اندازمسکن است



زینالی با اشاره به دیگر خدمات این بانک افزود: بانک مسکن تنها بانک در نظام بانکی کشور است که دارای حساب صندوق پس اندازمسکن بوده و به دارندگان این حساب ها تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی پرداخت می کند.



وی بیان داشت: دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن از محل حساب پس انداز مسکن، متناسب با مدت سپرده گذاری و حداکثر 18سال و ازمحل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و حساب پس اندازمسکن جوانان به ترتیب حداکثر 15 و20 سال بوده و بازپرداخت تسهیلات با توجه به توان مالی گیرنده تسهیلات و به درخواست وی می تواند به صورت ساده یا پلکانی تعیین شود.



مدیر شعب بانک مسکن گفت: همچنین تنها بانک در نظام بانکی کشور است که دارای حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن است و به دارندگان این حساب ها تسهیلات احداث واحد مسکونی تا سقف 300 میلیون ریال پرداخت می کند.



وی افزود: این بانک به افراد واجد شرایطی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران بانک معرفی می شوند برای خرید یا احداث واحد مسکونی، تسهیلات 20 ساله با نرخ سود چهاردرصد در سال پرداخت می کند.



زینالی در تشریح خدمات بانکداری بین الملل در این مدیریت گفت: بانک مسکن تعهدات ارزی خود را در زمان مقرر ایفا می کند و با توجه به شبکه گسترده کارگزاری ارزی و نداشتن هرگونه معوقه یا بدهی ارزی نزد ایشان، ارتباط نزدیکی بین بانک مسکن و کارگزاران خارجی ایجاد شده که باعث اعتماد دوجانبه، سرعت و سهولت در انجام کارهای ارزی شده است.

رفع نیازهای هموطنان به دریافت خدمات ارزی طی کوتاهترین زمان در گیلان



وی افزود: شعب مرکزی رشت و مرکزی بندر انزلی در استان گیلان می توانند نیازهای هموطنان به دریافت خدمات ارزی را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف سازند.

مدیر شعب گیلان با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک را می توان فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی تعریف و تاکید کرد: از جمله خدمات این بانک در زمینه بانکداری الکترونیک می توان به صدور انواع کارتهای (مسکن کارت، بن کارت، کارت هدیه، کارت اعتباری و...) صدور کارت هوشمند، تجهیز شعب مکانیزه، POS،PinPad، استقرار سیستم تلفن بانک و توسعه شعب بر خط و غیره اشاره کرد.



وی اظهارداشت: مدیریت گیلان تا پایان تیرماه سال جاری موفق شد تا ضمن نصب 38 دستگاه خود پرداز، 174 PinPad و 920 POS فروشگاهی، 197هزار مسکن کارت و 73هزار کارت هوشمند تسهیلات و صندوق پس انداز مسکن صادر کند.



زینالی بیان داشت: این امکان نخستین بار برای مشتریان بانک مسکن فراهم شده است که از یک حساب برای افراد خانواده حداکثر پنج کارت به عنوان کارت های خانوادگی با قابلیت تعریف محدودیت از نظر تعداد عملیات و مبلغ قابل برداشت صادر شود.



وی اعلام کرد: دستگاههای ATM بانک مسکن، خدمات متنوعی از قبیل پرداخت قبوض آب و برق و...، انتقال وجوه بین مسکن کارت و کارت های سایر بانک های عضو شبکه شتاب تا سقف 150میلیون ریال ارائه می کند.

مدیر شعب گیلان گفت: بانک مسکن تنها بانکی است که برای دریافت اقساط تسهیلات خود، اقدام به نصب دستگاه خود دریاقت و توزیع کارت های مخصوص به آن کرده و باعث سرعت بیشتر عملیات و صرفه جویی در وقت مشتریان شده است.

زینالی افزود: تمامی تسهیلات گیرندگانی که دارای کارت سیستم وام و تسهیلات متمرکز هستند می توانند با استفاده از مسکن کارت بانک مسکن و با مراجعه به دستگاههای خود پرداز این بانک، اقساط خود را پرداخت کند.



وی عنوان کرد: سیستم تلفنبانک مسکن علاوه بر ارائه خدمات عمومی، خدمات ویژه (پرداخت قبوض، اقساط، انتقال وجه و...) نیز به مشتریان خود ارائه می کند.



مدیرشعب گیلان گفت: بانک مسکن به منظور اشاعه سنت حسنه "هدیه" در سطح عموم مردم، به عنوان نخستین بانک دولتی به ارائه کارت های هدیه انفرادی و گروهی یا سازمانی برای خرید از فروشگاههای مجهز به پایانه فروش (pos) و یا برداشت از دستگاههای خود پرداز کرده است.

پرداخت بیشترین سود قطعی از سوی بانک مسکن



وی با اعلام اینکه بانک مسکن بیشترین سود قطعی را به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در شبکه بانکی پرداخت کرده است، اظهارداشت: بانک مسکن برای دستیابی به رسالت خود که همان خانه دار کردن افراد است، مجوز پرداخت یک درصد سود علی الحساب بیشتر به سپرده های کوتاه مدت عادی و بلند مدت یکساله را دارد.



زینالی افزود: بانک مسکن به منظور پرداخت سود بیشتر به مشتریان خود حساب سپرده سرمایه گذاری پیوند با ویژگی نرخ سود علی الحساب شناور متناسب با مدت سپرده گذاری با دوپایه شش ماهه و یکساله را برای آنان افتتاح کرده است.



مدیر شعب استان گیلان افزود: بانک مسکن این امکان را برای دارندگان حساب سپرده ممتاز فراهم کرده است تا علاوه بر اخذ سود کوتاه مدت عادی با توجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک از امکان دریافت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز برخوردارشوند.

زینالی یادآورشد: به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و افزایش فعالیت بانک در زمینه ارائه خدمات و تسهیلات به دارندگان حساب قرض الحسنه جاری ، تسهیلات خرید دین از طریق تنزیل اسناد و اوراق تجاری در بانک مسکن ارائه می شود.