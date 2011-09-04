37 طرح طی هفته تعاون در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی متوسلین صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سه هزار و 550 نفر عضو این تعاونی ها هستند، میزان اشتغالزایی این طرح ها، 480 نفر و سرمایه گذاری انجام شده برای آنها بالغ بر 270 میلیارد ریال انجام شده است.

وی ادامه داد: برای این طرح های تعاونی در مجموع 96 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.



متوسلین اظهار داشت: طی این هفته 339 واحد مسکونی نیز به اعضای تعاونی های مسکن این استان واگذار خواهد شد.



مدیرکل تعاون استان زنجان، نشست با تعاونگران در حوزه های مختلف اقتصادی، برپایی نمایشگاه عکس تعاون در قالب 40 عکس منتخب از عکاسان آماتور و حرفه ای استان و گلباران مزار شهدا را از دیگر برنامه های هفته تعاون امسال بیان کرد.

متوسلین همچنین بااشاره به برنامه های آتی این اداره کل، تدوین سند استراتژیک بخش تعاون رااز اقدامات موثر در این راستا عنوان کرد و افزود: بر اساس این سند تاپایان سال 1394 شاهد سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور خواهیم بود.



متوسلین بااشاره به تدوین سند توسعه اشتغال استان گفت: این سند در دست تدوین و متضمن کمک به اشتغال پایدار و ثابت است.



وی ترویج و توسعه فرهنگ تعاون با صرف یک میلیارد ریال اعتبار، تشکیل تعاونی های متعارف و فراگیر ملی، تشکیل تعاونی های دانش بنیان و تعاونی های توسعه و عمران استان، تشکیل دهکده تعاون برای تقویت و توسعه هرچه بیشتر تعاون رااز دیگر برنامه های آتی این اداره کل برشمرد.