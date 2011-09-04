۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

طرح جامع امامزاده سید ابراهیم (ع) در ایلام تهیه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت میراث‏فرهنگی استان ایلام از تهیه طرح جامع برای امامزاده سید ابراهیم بردی خبر داد و گفت: این طرح در سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خانزادی اظهار داشت: طرح جامع امامزاده سید ابراهیم بردی توسط مشاورین مطلع و زبده تهیه شده و در سال‏ جاری اجرایی خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه سال‏جاری از محل اعتبارات مربوط به بقاع متبرکه اعتبار خوبی به این امامزاده اختصاص یافته است، گفت: قصد داریم به منظور رفاه حال زائران و گردشگران دو شبستان در ضلع غربی و شرقی این اثر ایجاد کنیم.

وی گفت: طرح جامع در چند فاز مرمت، توسعه و ساماندهی قبور قابل اجراست و در حال حاضر مرمت این اثر تاریخی اجرایی شده است.

خانزادی بیان داشت: در فاز بعدی توسعه امامزاده شامل محوطه سازی، ایجاد زائرسرا و امکانات رفاهی در اطراف بنا پیگیری می‏شود.

به گفته محمدجواد خانزادی در سال جاری مرمت بنای امامزاده سید ابراهیم بردی پایان گرفته و طرح توسعه آن نیز تا سال آینده تکمیل خواهد شد.

این مسئول گفت: طرح توسعه امامزاده توسط گروه معماری دانشگاه ایلام تهیه شده است.

سرپرست معاونت میراث‏فرهنگی استان ایلام اظهار داشت: امامزاده سید ابراهیم (ع) در روستای بردی از توابع بخش زرین آباد در جنوب شرقی شهرستان دهلران استان ایلام قرار گرفته و از بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور محسوب می‏شود.

