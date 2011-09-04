61 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شد

اسماعیل کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درپنج ماهه اول سال جاری 61 میلیون و 308 هزار و 591 دلار کالا از این استان به خارج از کشور صادر شده که از نظر وزن 29 درصد و از نظر ارزش دلاری 26 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی میزان وزنی کالا های صادر شده را بیش از 126 میلیون و 187هزار کیلوگرم اعلام کرد و گفت: عمده ترین کالاهای صادراتی استان لوازم خانگی، سیمان، موکت، مغز بادام، ماهی قزل آلا، کاشی و سرامیک، روغن نباتی، پرنده های تزئینی و ... است.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری کشورهای هدف صادرات این استان را امارات متحده، افغانستان، گرجستان، قرقیزستان، کویت، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، هندوستان اعلام کرد.

کاویانی میزان واردات کالا به این استان را معادل 13 میلیون و 131 میلیون و 448 دلار اعلام کرد و بیان داشت: واردات این استان نسبت به پنج ماهه مشابه سال قبل 62 درصد رشد داشته است.