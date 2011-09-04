برخورد قاطع با تکثیر غیرمجاز محصولات سمعی و بصری

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو فتاوای آیات عظام و رفع هرگونه شبهه احتمالی در مورد برخورد با تکثیر غیرمجاز محصولات سمعی و بصری، محمدرضا عباسیان با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور و رئیس پلیس اطلاعات و امنیت ناجا به همراه فتاوا و چند نمونه از هولوگرام با آرم ستاد که معیار اصالت کالای مجاز است، استفاده از محصولات بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی اعلام کرد.

در این نامه دبیرکل ستاد ضمن تشکر از همکاری‌های مقامات قضایی، از محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور خواست تا با ابلاغ فتاوای فوق به دادستان‌های کشور، هرگونه شبهه احتمالی پیش آمده در خصوص شرعی و یا غیرشرعی بودن استفاده از کپی محصولات مجاز و یا احیاناً محصولات بدون مجوز رفع شود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: از نظر این ستاد معیار اصالت کالای مجاز، هولوگرامی است که با لحاظ گزینه‌های امنیتی بالا و هزینه بسیار، تولید شده و در اختیار کلیه موسسات ویدئورسانه قرار گرفته تا بر روی محصولات خود الصاق نمایند.

همچنین عباسیان در نامه‌ای به سردار اشتری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت ناجا، ضمن تشکر از زحمات و همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، خواستار ابلاغ این موضوع به مبادی ذیربط شد تا از این پس هرگونه فیلم و انیمیشن که فاقد هولوگرام مذکور می‌باشد از سطح استان‌های کشور جمع‌آوری شود.