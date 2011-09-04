به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله گودرزی مدیر گروه جوان و فرهنگ و دبیر شورای نویسندگان شبکه جوان درباره اهداف برگزاری این گردهمایی گفت: این گردهمایی با هدف ارتقای کیفی آثار، بهره گیری نویسندگان از تجارب همدیگر و آشنایی افزون‌تر نویسندگان با یکدیگر، از این به بعد قرار است هر پانزده روز یکبار برگزار شود.

وی افزود: در این گردهمایی مباحث مختلفی همچون بررسی ارتقای کیفی برنامه‌ها، آشنایی نویسندگان با آثار مکتوب یگدیگر، برنامه ریزی‌های آینده شورای نویسندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شبکه جوان برای غنا بخشیدن به برنامه‌ها در نظر دارد از آثار نویسندگان مختلف کشورمان در برنامه‌ها استفاده کند، در راستای این هدف به زودی فراخوان نویسندگی در سایت شبکه جوان اعلام خواهد شد. از این طریق تمام علاقمندان از سراسر کشور می‌توانند در این فراخوان شرکت کرده و آثار خود را به شبکه جوان ارسال کنند تا پس از بررسی و تعیین رتبه از توان ایشان استفاده شود.