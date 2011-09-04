جزئیات همکاری سیا و قذافی؛ ازشناسایی مخالفان تا شکنجه در زندان ابوسلیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد به اسنادی دست پیدا کرده که همکاری نهادهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با رژیم دیکتاتوری قذافی برای مقابله با مخالفان لیبیایی را فاش می کند.

این اسناد در دفتر "موسی کوسا" رئیس سابق اطلاعات و وزیر خارجه رژیم قذافی در طرابلس کشف شده است. این اسناد بالغ بر تبادل صدها نامه و فکس میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس (سیا) و (ام آی 6) و موسی کوسا است.

سیا در این نامه ها رئیس سابق اطلاعات لیبی را با عبارت "عزیزم موسی" مورد خطاب قرار داده است. نامه های مذکور به طور غیر رسمی با نام اول مقامات اطلاعاتی آمریکا امضا شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: "عبدالحکیم بلحاج" فرمانده نظامی فعلی طرابلس و از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی از جمله کسانی بود که توسط سرویس های اطلاعاتی آمریکا بازداشت و به لیبی تحویل داده شده بود.

"پیتر بوکرت" یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر در این رابطه می گوید: یکی از اسنادی که در دفتر موسی کوسا پیدا کردیم فکسی بود که در سال 2004 از سیا ارسال شده بود و در آن به دولت لیبی گفته شده بود آمریکا می تواند عبدالحکیم بلحاج را بازداشت و به مقامات لیبیایی تحویل دهد.

بوکرت افزود: عملیات بازداشت بلحاج در آسیا انجام شد و وی طی یک پرواز سری به لیبی اعزام شد و توسط سرویس های امنیتی این کشور در زندان ابوسلیم در طرابلس تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. به گفته بلحاج، وی پیش از اعزام به لیبی نیز توسط عوامل سیا شکنجه شده بود.

وی تصریح کرد: آنچه بیش از حد ما را نگران کرد این بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا کامل آگاه بودند پس از تحویل مخالفان لیبیایی به رژیم قذافی چه سرنوشتی در انتظار این افراد خواهد بود و آنها تحت شدیدترین شکنجه ها قرار می گیرند.

ازسوی دیگر اسناد جدیدی نیز درطرابلس کشف شده که مربوط به 6 ماه پیش یعنی آغاز قیام مردمی لیبی است. طبق این اسناد، رژیم دیکتاتوری قذافی با شورشیان سومالی در تماس بوده و از رهبران شورشی این کشور خواسته است 10 هزار نفر را برای جنگ با انقلابیون و دفاع از قذافی به طرابلس اعزام کند.

همکاری سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی با رژیم قذافی از سال 2004 یعنی زمانی که دیکتاتور لیبی از برنامه های خود برای تولید سلاح های نامتعارف دست کشید آغاز شد.

انتشار این اسناد خشم اعضای شورای ملی انتقالی لیبی که اغلب از مخالفان رژیم قذافی به شمار می روند را برانگیخته است و از آنجا که اداره امورلیبی پس از سقوط طرابلس در اختیار این شورا است و رهبران آن مسئول روابط خارجی هستند این امر به احتمال بسیار زیاد تاثیر سوئی بر سطح روابط آمریکا و انگلیس با لیبی پس از قذافی خواهد گذاشت.