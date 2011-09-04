220 راهدار در جاده های گلستان خدمات می دهند

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگرچه راهداران این استان از ابتدای فصل تابستان در سطح راه های استان در آماده باش کامل بسر می برند اما با شروع فصل جدید مسافرتهای تابستانی، این نیروها تلاشی مضاعف برای برقراری سفری ایمن را در جاده ها در حال اجرا دارند.

مدیرکل راه و ترابری گلستان اظهار داشت: اداره کل راه و ترابری با همکاری سایر دستگاهها برای ایمن سازی محورهای شریانی و مواصلاتی، روان سازی ترافیک جاده ای و کمک رسانی به سانحه دیدگان در طول جاده های استان اقدامات موثری انجام داده است.

وی گفت: به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان، بخش قابل توجهی از سفرهای تابستانی به بعد از این ایام موکول شده که طی بخشنامه‌ای به تمامی ادارات راه‌ و ترابری سراسر استان ابلاغ شده است تا با آمادگی کامل در بخش راهداری، راهدارخانه‌ها و تجهیز ماشین‌آلات، شرایط مرحله دوم سفرهای تابستانی هموطنان را برای دستیابی به اهداف مذکور مهیا کنند.



وی با تاکید بر به‌ کارگیری سامانه های هوشمند در جاده‌های استان، اظهارداشت: به‌ کارگیری دوربین ‌های نظارت تصویری، سامانه پیام متغیر و اعلام سرعت مجاز در جاده‌ها از جمله مهم‌ترین اقدامات اداره کل طی سال ‌جاری در سراسر استان است.

رئیس شورای حمل و نقل گلستان به مسافران جاده‌ای که با وسیله ‌نقلیه شخصی خود سفر خواهند کرد، توصیه و تاکید کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی در سفرها، استراحت کافی در بین راه، پرهیز از عجله و شتاب و اطمینان از سلامت کامل وسیله نقلیه ازسوی رانندگان، مهمترین اصل یک سفر سالم است که می‌تواند خاطره خوشی در تابستان امسال برای مسافران و خبر خوش سفرهای بدون سوانح را برای مسئولان این بخش به همراه داشته باشد.

شورابی از تردد کنندگان محورهای گلستان خواست قبل از سفر از طریق شماره تلفن گویای 141 و تلفن 5-2223131-0171 مدیریت راه ها و پایگاه اطلاع رسانی www.iran141.ir از وضعیت راه های این استان مطلع شوند.



وی متذکر شد: ترافیک عبوری در محورهای این استان بوی‍‍ژه در محورهای منتهی به استانهای مازندران و خراسان رضوی طی روزهای آتی افزایش می یابد و تدابیر اتخاذ شده تا آخر تابستان در راههای استان حاکم است.