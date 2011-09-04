تیم کاراته ایلام در مسابقات اکراین شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی ریاست سبک شیتو ریو کاراته دو کشورمان تیم کاراته استان ایلام به نمایندگی از کشورمان در مسابقات بین المللی کاراته، کاپ دریای سیاه که در مورخ 2 و 3 مهر ماه سالجاری در شهر ادسا کشور اوکراین برگزار می شود شرکت می کند .

آقایان نوریان، کریمی راد، هواسی، حسن بیگی، علی و رضا برومند زاده، خاصی، زکی زاده، عبدی، بیگی کرمی، یزدان و سبحان مرادخانی، کشاورز، رئیسی، فیلی و هاشمی ترکیب تیم اعزامی به این دوره از مسابقات را تشکیل می دهند .

تیم نونهالان تکواندو شهرستان دره شهر موفق شدند با کسب 5 مدال طلا، یک نقره، 2 برنز و با کسب 61 امتیاز به عنوان قهرمانی تیمی مسابقات تکواندو نونهالان استان دست یابند.