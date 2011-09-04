به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس استان های مختلف کشور میزبان بیش از 10 نمایش با موضوع مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس می شوند. این آثار درراستای برگزاری سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس تعریف شده است.

میزبانی شهرهای تهران، مشهد، گرگان، اصفهان، بجنورد و اهواز قطعی شده است. آثار پیش بینی شده برای اجرا در هفته دفاع مقدس از جمله آثاری هستند که در بخش­های رقابتی جشنواره تئاتر مقاومت حضور دارند که قرار است در هفته بسیج از 28 آبان تا سوم آذر در تهران برگزار شود.

این آثار در قالب رپرتوآرمقاومت از سوی ستاد برگزاری جشنواره پیش­بینی شده و بیش از 10 عنوان نمایش در این برنامه بر روی می روند. استان‌های تهران، خوزستان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، خراسان شمالی و ...از جمله استان­های میزبان رپرتوآر تئاتر مقاومت می­شوند.

سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس در قالب بخش­های مسابقه صحنه ای، بین الملل، مسابقه آثارعروسکی و کودک و نوجوان، ویژه، خیابانی، تلویزیونی و تولید نمایشنامه و نمایشنامه خوانی به همت بنیاد فرهنگی و هنری روایت و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می­گیرد.

