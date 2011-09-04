حضور 100 متفکر جهان اسلام در اجلاس بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیر اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در نشست خبری که امروز یکشنبه در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های این اجلاس که 26 و 27 شهریورماه در تهران برگزار می‌شود، گفت: از مدتی پیش در میان برخی از متفکرین جهان اسلام این موضوع مطرح شد که مناسب است یک گردهمایی از متفکرین جهان اسلام و مسلمانان خارج از جهان اسلام برگزار شود تا یک هم اندیشی در خصوص تحولات جاری بیداری اسلامی در جهان اسلام به وقوع بپیوندد.

وی با بیان اینکه این اجلاس بدون تکیه بر حضور مقامات رسمی کشورهای جهان اسلام برگزار می‌شود، گفت: در این همایش بر حضور اصحاب فکر و اندیشه تاکید شده است و به دنبال این بودیم افرادی را دعوت کنیم که بدون ارتباط اجرایی با حکومت‌هایشان تنها در حوزه فکر و اندیشه فعال بوده باشند.

وی افزود: هدفمان از برگزاری این همایش این است که در خصوص تاریخ بیداری اسلامی و مسایل سیاسی جاری در منطقه تبادل نظر کنیم که در همین رابطه همه دستگاه‌های اجرایی در کشورمان تا حد توان خود به برگزاری این همایش کمک کردند و مشکلات لازم را انجام دادند تا این همایش به نحو احسن برگزار شود.

مشاور امور بین‌المللی رهبر معظم انقلاب همچنین از سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع تقریب مذاهب، مجمع جهانی اهل بیت و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادهای مشارکت کننده در این همایش بین‌المللی نام برد.

دبیر اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی با بیان اینکه در این تجمع و گردهمایی بیش از 100 متفکر از جهان اسلام از حدود 80 کشور اسلامی شرکت می‌کنند، گفت: از طرف بیشتر کسانی که در این همایش دعوت شدند استقبال خوبی صورت گرفت .

ولایتی با بیان اینکه در این اجلاس بین‌المللی 5 کمیسیون پیش‌بینی شده است، گفت: تاریخچه و مبانی بنیادین بیداری اسلامی، نقش‌آفرینان عرصه بیداری اسلامی، جریان شناسی، آسیب شناسی و جبهه متحد بیداری اسلامی، اهداف و پیامدهای بیداری اسلامی و چشم انداز و آینده این تحولات از مواردی است که در این کمیسیون‌های 5 گانه بررسی می‌شود که امیدواریم بتوانیم در این همایش به نتایج ارزشمندی دست پیدا کنیم.