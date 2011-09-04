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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

به مدت چهار روز/

یازدهمین جشنواره سراسری نغمه‌های عشق در سنندج آغاز شد

یازدهمین جشنواره سراسری نغمه‌های عشق در سنندج آغاز شد

سنندج - خبرگزاری مهر: یازدهمین جشنواره سراسری سروده‌های بسیج با عنوان نغمه‌های عشق با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در سنندج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کردستان در مراسم آغاز به کار این جشنواره در مجتمع امام خمینی (ره) سنندج، اظهار داشت: این جشنواره با حضور بیش از هزار دانش‌ آموز هنرمند از سراسر کشور و به مدت چهار روز در سنندج برگزار می ‌شود.

کیومرث کشاورز بیان کرد: این دانش‌آموزان هنرمند جزو پیشگام و پویندگان بسیجی سراسر کشور هستند که در قالب 40 گروه در دو بخش نواهای محلی و تلفیقی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: ارائه الگوهای سالم موسیقی و هنر با الهام ‌گیری از روحیه حماسه‌ گری در قالب کارهای هنری و انتقال فرهنگ غنی و ارزشمند انقلاب از اهداف برگزاری این جشنواره است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کردستان شناسایی دانش‌آموزان توانمند و مستعد و تلاش در راستای شکوفایی استعدادهای آنان را از اهداف دیگر برگزاری این جشنواره برشمرد و ادامه داد: جشنواره نغمه‌های عشق به دنبال ارائه الگوهای سالم موسیقی و انتقال پیام ارزشمند دفاع مقدس است.

کشاورز برگزاری این جشنواره را گامی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر هنرمندان استان دانست و افزود: حضور بیش از هزار هنرمند خلاق در کنار هم در این جشنواره ظرفیت بسیار ارزشمندی برای انتقال تجربیات و شکوفا کردن استعدادهای آنان است و باید از برنامه های این چنین در استان به نحو مناسب بهره برداری کرد.

وی در پایان افزود: حضور در گلزار شهدا و بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی سطح استان کردستان از دیگر برنامه‌هایی است که در طول مدت زمان برگزاری این جشنواره اجرا می‌ شود.

کد مطلب 1398752

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