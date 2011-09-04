به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کردستان در مراسم آغاز به کار این جشنواره در مجتمع امام خمینی (ره) سنندج، اظهار داشت: این جشنواره با حضور بیش از هزار دانش‌ آموز هنرمند از سراسر کشور و به مدت چهار روز در سنندج برگزار می ‌شود.

کیومرث کشاورز بیان کرد: این دانش‌آموزان هنرمند جزو پیشگام و پویندگان بسیجی سراسر کشور هستند که در قالب 40 گروه در دو بخش نواهای محلی و تلفیقی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: ارائه الگوهای سالم موسیقی و هنر با الهام ‌گیری از روحیه حماسه‌ گری در قالب کارهای هنری و انتقال فرهنگ غنی و ارزشمند انقلاب از اهداف برگزاری این جشنواره است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کردستان شناسایی دانش‌آموزان توانمند و مستعد و تلاش در راستای شکوفایی استعدادهای آنان را از اهداف دیگر برگزاری این جشنواره برشمرد و ادامه داد: جشنواره نغمه‌های عشق به دنبال ارائه الگوهای سالم موسیقی و انتقال پیام ارزشمند دفاع مقدس است.

کشاورز برگزاری این جشنواره را گامی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر هنرمندان استان دانست و افزود: حضور بیش از هزار هنرمند خلاق در کنار هم در این جشنواره ظرفیت بسیار ارزشمندی برای انتقال تجربیات و شکوفا کردن استعدادهای آنان است و باید از برنامه های این چنین در استان به نحو مناسب بهره برداری کرد.

وی در پایان افزود: حضور در گلزار شهدا و بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی سطح استان کردستان از دیگر برنامه‌هایی است که در طول مدت زمان برگزاری این جشنواره اجرا می‌ شود.