کشورهای اسلامی مامور تامین اهداف ناتو در منطقه نشوند

علاء الدین برجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه اظهار داشت: تجربه دخالت ناتو در افغانستان و عراق نمایانگر این واقعیت است که ناتو صرفا به دنبال حفظ منافع خود در منطقه است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ناتو نه تنها به امنیت منطقه هیچ کمکی نمی کند بلکه یکی از عوامل مهم ایجاد ناامنی در منطقه است.

وی تاکید کرد: کشورهای اسلامی باید با اتکا به توانمندی های خود و همکاری جمعی امنیت منطقه را حفظ کنند و نباید شرایطی بوجود آید که نا امنی در منطقه تسلط یابد و از طرف کشورهای اسلامی منافع ناتو در منطقه اجرا شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به شانتاژهای خبری رسانه های بیگانه مبنی بر تاثیر استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه بر امنیت ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از توانمندی لازم برای دفاع از امنیت خود برخوردار است و این گونه موشک بازی ها در منطقه هیچ تاثیری در دفاع جمهوری اسلامی از امنیت خود در منطقه نخواهد داشت.

بروجردی بیان کرد: تجربه دخالت ناتودر لیبی ثابت کرد ناتو هیچ ارزشی برای کشورهای اسلامی قائل نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر چندی پیش سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود: آمریکا متعهد به همکاری با همپیمانان و شرکای خود برای دفاع از آنها در برابر تهدیدات موشکی است.

اظهارات این مقام آمریکایی در پی اعلام آمادگی ترکیه به منظور میزبانی از سپر دفاع موشکی ناتو بود.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزوده بود: ایالات متحده از تصمیم ترکیه برای میزبانی از رادار موشکی به منظور حمایت از تلاش های دفاع موشکی از سوی ناتو استقبال و آن را کمکی بزرگ به ماموریت حیاتی ائتلاف می داند.



پیش از این یک روزنامه آمریکایی اعلام کرده بود که استقرار این رادار به عنوان بخشی از سیستم موشکی برای حفاظت از همپیمانان ناتو در برابرآنچه تهدید موشک های دوربرد ایران خواند است و این توافق برای استقرار رادار "ایکس بند" (X-Band) در یکی از پایگاه های نظامی ترکیه باعث تسریع در روند استقرار سامانه هشدار زودهنگام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی می شود.