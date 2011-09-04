کشورهای اسلامی مامور تامین اهداف ناتو در منطقه نشوند

علاء الدین برجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه اظهار داشت: تجربه دخالت ناتو در افغانستان و عراق نمایانگر این واقعیت است که ناتو صرفا به دنبال حفظ منافع خود در منطقه است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: ناتو نه تنها به امنیت منطقه هیچ کمکی نمی کند بلکه یکی از عوامل مهم ایجاد ناامنی در منطقه است.
وی تاکید کرد: کشورهای اسلامی باید با اتکا به توانمندی های خود و همکاری جمعی امنیت منطقه را حفظ کنند و نباید شرایطی بوجود آید که نا امنی در منطقه تسلط یابد و از طرف کشورهای اسلامی منافع ناتو در منطقه اجرا شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به شانتاژهای خبری رسانه های بیگانه مبنی بر تاثیر استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه بر امنیت ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از توانمندی لازم برای دفاع از امنیت خود برخوردار است و این گونه موشک بازی ها در منطقه هیچ تاثیری در دفاع جمهوری اسلامی از امنیت خود در منطقه نخواهد داشت.
بروجردی بیان کرد: تجربه دخالت ناتودر لیبی ثابت کرد ناتو هیچ ارزشی برای کشورهای اسلامی قائل نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر چندی پیش سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود: آمریکا متعهد به همکاری با همپیمانان و شرکای خود برای دفاع از آنها در برابر تهدیدات موشکی است.
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