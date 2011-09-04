به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق من، نوجوان من و نیلوفر آبی از بخش‌های جدید برنامه "خانه ما" است که به زودی در قالب این برنامه پخش می‌شود. در بخش اتاق من مخاطبان شاهد تغییر دکوراسیون اتاق کودکان خود با حداقل هزینه خواهند بود. این بخش ضمن بررسی تأثیر نحوه چیدمان اتاق کودک در روحیه و حتی رشد فکری و جسمی او به آموزش مشارکت کودکان در کارگروهی و جمعی اشاره خواهد داشت.

آیتم نوجوان من از دیگر بخش‌های جدید‌ "خانه ما" است که از هفته آینده به این برنامه افزوده خواهد شد. این برنامه علاوه بر بررسی کارشناسانه هنجارها و علل ناهنجاری های دوران بلوغ به ارائه الگوهای رفتاری به والدین نسبت به چگونگی رفتار با فرزندان خود که در مسیر یافتن شخصیت و هویتی تازه در زندگی هستند خواهد پرداخت.

همچنین "نیلوفر‌آبی" از آیتم‌های جدید برنامه اجتماعی "خانه ما" است که در آن پیرامون علل جایگزین کردن داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی و همچنین گرایش جامعه به سمت استفاده از این داروها بحث و گفتگو خواهد شد.