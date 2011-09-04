  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

"خانه ما" از هفته آینده با چند آیتم جدید روی آنتن می‌رود

"خانه ما" از هفته آینده با چند آیتم جدید روی آنتن می‌رود

"خانه ما" کاری از گروه اجتماعی است که به تهیه‌کنندگی رضا داستانی هفته آینده با چند آیتم جدید پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق من، نوجوان من و نیلوفر آبی از بخش‌های جدید برنامه "خانه ما" است که به زودی در قالب این برنامه پخش می‌شود. در بخش اتاق من مخاطبان شاهد تغییر دکوراسیون اتاق کودکان خود با حداقل هزینه خواهند بود. این بخش ضمن بررسی تأثیر نحوه چیدمان اتاق کودک در روحیه و حتی رشد فکری و جسمی او به آموزش مشارکت کودکان در کارگروهی و جمعی اشاره خواهد داشت.

آیتم نوجوان من از دیگر بخش‌های جدید‌ "خانه ما" است که از هفته آینده به این برنامه افزوده خواهد شد. این برنامه علاوه بر بررسی کارشناسانه هنجارها و علل ناهنجاری های دوران بلوغ به ارائه الگوهای رفتاری به والدین نسبت به چگونگی رفتار با فرزندان خود که در مسیر یافتن شخصیت و هویتی تازه در زندگی هستند خواهد پرداخت.

همچنین "نیلوفر‌آبی" از آیتم‌های جدید برنامه اجتماعی "خانه ما" است که در آن پیرامون علل جایگزین کردن داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی و همچنین گرایش جامعه به سمت استفاده از این داروها بحث و گفتگو خواهد شد.

کد مطلب 1398755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها