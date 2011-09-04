به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش در پایان تمرین صبح امروز یکشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: بازی سختی پیش رو داریم همه می دانند قطر تیم قدرتمندی است که از بازیکنانی استفاده می کند که مربوط به ملیت های دیگر هستند و پاسپورت قطری گرفته و برای این کشور بازی می کنند اما با این حال من به بازیکنان تیم اطمینان، اعتقاد و ایمان کامل دارم و می دانم که می‌توانیم قطر را شکست دهیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تیمش به قطر می رود تا بجنگد، بهترین بازی خود را به نمایش بگذارد و برنده شود، افزود: این اولین تجربه من از بازی با تیم های آسیایی نیست. من در کشورهای امارات و ژاپن نیز مربیگری کرده ام و به عنوان سرمربی تیم های ملی پرتغال و آفریقای جنوبی با تیم های این قاره روبرو شده ام و تجربه بازی با آنها را دارم.

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص گرمای هوای قطر و مشکلاتی که می تواند برای تیم ملی فوتبال کشورمان ایجاد کند، گفت: با گرمای قطر کاری نمی توان کرد باید سعی کنیم از گرمای هوا و رطوبت دوحه دور باشیم و بیشتر ساعات روز را در هتل بگذرانیم و فقط برای تمرین و بازی از هتل خارج شویم.

کی روش با تاکید بر اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان در حال پیشرفت است افزود: این مهم است که پیشرفت تیم ملی روز به روز باشد ما در بازی های تیم ملی این پیشرفت را نشان دادیم و ثابت کردیم تمرین به تمرین و بازی به بازی بهتر می شویم.

وی با طرح این موضوع که تمام دیدارهای تیم ملی در راه صعود به جام جهانی دشوار است افزود: بدون شک صعود به جام جهانی آسان نیست و در این راه نیاز به کمک هواداران داریم. در مسابقات انتخابی یورو 2012 تیم ملی هلند با 11 گل سن مارینو را شکست داد آن هم در حالی که ورزشگاه این تیم مملو از تماشاگر بود. تماشاگران ما هم باید توجه داشته باشند که حتی در بازیهای کوچک هم تیم ملی را همراهی کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان افزود: در راه صعود به جام جهانی بازی آسان وجود ندارد و برای تماشاگران نباید بازی با برزیل یا اندونزی تفاوت داشته باشد. آنها در راه سخت صعود به جام جهانی باید تیم ملی را همراهی کنند.

کی روش در خصوص مصاحبه ای که طی دیروز و امروز از قول وی در رسانه ها منتشر شده است، گفت: من دیروز مصاحبه ای کردم که ظاهرا از گفتگوی من سوء برداشت شده است. من هرگز نگفته ام مسئولان فدراسیون با تیم ملی همکاری نمی کنند. من عنوان کردم با وجود همکاری مسئولان فدراسیون فوتبال به ویژه آقایان کفاشیان و ترابیان نیاز به تعامل و همکاری بیشتری در خارج از فدراسیون داریم.

وی در توضیح اظهارات خود افزود: تاکید من در خصوص حمایت از تیم ملی در بیرون از فدراسیون مربوط می شود، به حمایت تماشاگران، اسپانسرهای مالی، عوامل خارج از فدراسیون و ... . صعود یک تیم به جام جهانی یک واقعه مهم است و باید از تیم ملی حمایت کافی به عمل آید.

کی روش با تاکید دوباره بر اینکه از گفتگویش سوء برداشت شده است از حمایت های مسئولان فدراسیون تشکر و قدردانی کرد و افزود: در حال حاضر تیم ملی نیاز به تمرینات بیشتر، برپایی اردوهای بهتر و انجام دیدارهای تدارکاتی بیشتر و بهتر دارد. تیم های پایه ایران که در حال تمرین هستند باید تدارک بیشتری ببینند تا از بازیکنان آنها طبق برنامه ای که از پیش طراحی کرده ایم بتوانیم در آینده استفاده کنیم.

وی اصلی ترین نیاز تیم های ملی فوتبال ایران در مقطع زمانی فعلی را سرمایه گذاری و برنامه ریزی عنوان کرد و گفت: الآن وقت سرمایه گذاری روی تیم های پایه و تیم ملی است و نباید وقت را از دست بدهیم.

کی روش در خصوص انتخاب سیستم برای بازی تیم ملی گفت: آن چیزی که مهم است بازیکنان در قالب سیستم هستند نه نوع سیستم تیم. ما انتخاب سیستم و روش بازی تیم مان بسته به نوع و روش بازی حریفانمان است و مهم این استه که بازیکنان بتوانند در قالب آن سیستم ها جواب بدهند. قطعا اگر سیستم ها نتیجه بازی را مشخص می کردند کار ما هم آسان تر می شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: همیشه روش و شیوه بازی من مقابل حریفان یک چیز است و آن هم این است که ببریم و برای سه امتیاز بازی می کنیم برای ما برد مهم است و اینکه حریفمان چه تیمی است تفاوت نمی کند. برای بردن باید خوب حمله و دفاع کنیم .

کی روش تاکید کرد: این تیم در بازی مقابل قطر با انگیزه برد وارد زمین می شود و افزود: نقاط ضعف و قوت تیم قطر را اگر بعد از بازی بگویم بهتر است اما باید بگویم بازی سختی را مقابل این تیم پیش رو داریم.

وی در ادامه یادآور شد: من زمانی که جوان بودم در سال 1990 که لازارونی سرمربی فعلی تیم ملی قطر هدایت تیم ملی برزیل را برعهده داشت با او ملاقات کردم و باید بگویم او یکی از بهترین مربیان دنیاست.

کارلوس کی روش با تاکید بر اینکه تیمش در مصاف با قطر نیاز به برد دارد خاطر نشان کرد: با 23 بازیکن به قطر می رویم. من بازیکنانی دارم که تمامی آنها لیاقت حضور در تیم ملی را دارند من به آنها ایمان دارم و برای برد به قطر خواهیم رفت. ما در این بازی باید خوب حمله و دفاع کنیم تا به نتیجه مورد نظرمان دست پیدا کنیم.

"من همیشه به دنبال پیروزی هستم و برای رسیدن به این هدف به نام تیم ها توجه نمی کنم." کی روش با بیان این جمله افزود: کلا آدمی نیستم که اعتراض کنم آن چه که دیروز گفتم نگرانی‌هایم از تیم ملی بود که متاسفانه از حرف هایم سوء تعبیر شد من اعتقاد دارم با حمایت هایی که از تیم ملی می شود به حمایت بیشتر نیاز داریم.

وی در ادامه افزود: تیم ملی نیاز به سرمایه گذاری بیشتر، تامین زیرساختهای کافی، داشتن مربیان خوب و ... دارم. ما باید هر روز خوب کار کنیم و هر روزی که از دست دهیم از کشورهایی چون ژاپن و استرالیا که در حال پیشرفت هستند عقب خواهیم افتاد.

سرمربی پرتغالی در خاتمه تصریح کرد: برخی ها با یک برد فکر می‌کنند همه چیز خوب است و تمام شده اما واقعیت غیر از این است و ما در همان شرایط هم نیاز به برنامه ریزی و کار بیشتر داریم. در عین حال باید بگویم فدراسیون فوتبال و تیم ملی نیاز به کمک ها و حمایت های مالی بیشتر از این دارند.