آمادگی بدنی رمز موفقیت صبا در لیگ امسال است

حسین گنجیان شامگاه شنبه در حاشیه آخرین تمرین تیم فوتسال صبای قم پیش از مصاف با فیروز صفه اصفهان در هفته دوم لیگ برتر فوتسال، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ما از خرداد ماه گذشته بی وقفه خود را آماده رقابت های فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور کرده و در این مدت هم خوبی بدنسازی کرده ایم و هم کارهای تاکتیکی و هماهنگی تیم به خوبی به اجرا در آمده است.



وی که در کادر فنی تیم فوتسال صبای قم به عنوان بدنساز این تیم فعالیت می کند، ابراز داشت: مطابق علم روز بدنسازی در ورزش، کارهای آمادگی جسمانی تیم را پیش برده ایم، اتفاقی که در تمام ادوار حضور نمایندگان فوتسال قم در لیگ برتر باشگاه های کشور می توانیم بگویم که برای نخستین بار رخ داده است.



مربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: معمولا رسم بر این بود که نمایندگان فوتسال قم تا سال گذشته در فاصله کمتر از 20 روز تا یک ماه به آغاز بازی های لیگ برتر، بازیکنان خود را جمع آوری کرده و با حداقل تمرین وارد لیگ می شدند که این مهم در طول فصل مشکلات زیادی را برای تیم به وجود می آورد.



وی عنوان داشت: امسال بسیار خوب بدنسازی کرده ایم و اطمینان دارم هر کدام از بازیکنان ما حتی اگر به صورت کامل 40 دقیقه مفید در زمین مسابقه حضور داشته باشند، بدون مشکل می توانند بهترین بازی را برای صبای قم انجام دهند.



گنجیان در ادامه با اشاره به شرایط تیم فوتسال صبای قم در آستانه دیدار با تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان، یاد آور شد: بعد از دیدار با پرسپولیس که یک بازی سنگین و فشرده برای ما بود، زمان زیادی برای تمرین نداشتیم اما تمریناتی برای بازیکنان در نظر گرفته شد که به خوبی در دیدار عصر فردا به میدان بروند.



وی ابراز داشت: ما بازیکنان جوان و با انگیزه ایم داریم که نیرو و انرژی فوق العاده آنها در دیدار با تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان در هفته دوم لیگ برتر قطعا به کمک تیم خواهد آمد اما موضوع دیگر این است که باید در خانه حریف کاملا باهوش و با دقت بازی کنیم.



مربی تیم فوتسال صبای قم تاکید کرد: بازیکنان ما نباید دیدار با فیروز صفه اصفهان را آسان تلقی کنند زیرا شرایط این بازی کاملا با دیدار قبلی مقابل پرسپولیس تهران متفاوت است و هنوز در آغاز راه لیگ سیزدهم هستیم و باید هفته به هفته آمادگی خود را بیشتر نشان دهیم.



تیم فوتسال صبای قم که در هفته نخست لیگ برتر باشگاه های کشور موفق به شکست تیم پرسپولیس تهران شد، در حال حاضر با کسب سه امتیاز بعد از گیتی پسند اصفهان در مکان دوم جدول جای دارد و عصر دوشنبه به مصاف فیروز صفه اصفهان می رود.