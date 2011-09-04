آتش نشانی علی آباد رکورد شکنی کرد/ امداد رسانی با 30 دقیقه تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، درحال حاضر آتش نشانی علی آباد کتول امکانات و تجهیزات کافی ندارد و این عامل موجب می شود تا رد صورت بروز حادثه رد چند نقطه مجزا با مشکلاتی عدیده ای روبرو شود.

همین عامل سبب شده تا این دستگاه در حادثه ای که در هفته جاری در منطقه رخ داد 30 دقیقه پس از بروز حادثه برای امداد رسانی به منطقه اعزام شود.

به گفته منابع مردمی، روز شنبه یک دستگاه پژو 206 در خروجی غربی شهر علی آباد کتول دچار آتش سوزی شد و در آتش سوخت.

کارشناسان راهنمایی و رانندگی علی آباد کتول، نشت بنزین در مسیر عبوری این خورد را دلیل بروز آتش سوزی اعلام کرده اند.

این درحالیست که فاصله بین محل آتش سوزی تا ایستگاه آتش نشانی علی آباد کتول حدود دو کیلومتر است ولی حضور آتش نشانی در محل حادثه بیش از 30 دقیقه طول کشید.

به گفته شاهدان عینی، آتش نشانی علی آباد با 30 دقیقه تاخیر و زمانی به محل حادثه اعزام شده بود که خودرو بطور کامل در آتش سوخت.

یکی از آتش نشانان نیز، با بیان اینکه همزمان در مزرعه کول آتش سوزی رخ داده بود و عوامل در آن محل حضور داشتند، دلیل تاخیر را توجیه کرده است.

در عین حال برخی از شهروندان علی آبادی با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت آتش نشانی منطهق خواهان ایجاد ایستگاه جدید و تامین و تجهیز ایستگاه آتش نشانی منطقه شدند.