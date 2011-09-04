پرداخت ماهیانه 70 میلیارد تومان بیمه بیکاری

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رقم بیمه بیکاری ماهیانه به بیش از 18 هزار نفر از بیمه شدگانی که شغل خود را از دست داده اند از سوی صندوق تامین اجتماعی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه مقرری بیکاری براساس سنوات فرد بیمه شده پرداخت می شود، تاکید کرد: معمولا بیمه بیکاری بین 6 تا 50 ماه به صورت مستمری ماهانه بیمه شده ای که غیر ارادی شغل خود را از دست داده پرداخت می شود.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: تامین بیمه بیکاری بیمه شدگان سالانه هزینه زیادی را در بر دارد این درحالی است که اعتبارات و بودجه صندوق کفاف نیاز بیمه بیکاری را نمی دهد.

به گفته حافظی، پیش بینی می شود در صورت ادامه روند فعلی در خصوص بیمه بیکاری تا پایان سال با کسری 530 میلیارد تومانی مواجه می‌شویم.