به گزارش خبرنگار مهر، مدعیان حاضر در پیکارهای رده سنی نوجوانان کیک بوکسینگ قم در تلاش برای کسب عناوین برتر این دوره از پیکارها در اوزان منهای 45، 48، 51، 54 و 57 کیلوگرم با یکدیگر مسابقه دادند که اسامی انتخاب شدگان در اوزان مختلف به شرح ذیل است:



وزن منهای 45 کیلوگرم: محمد علوی نیا، احمد اسماعیل زاده و حسین علی زاده.



وزن منهای 48 کیلوگرم: عباس صالحی، ابوالفضل قاسمی و حسین نظری.



وزن منهای 51 کیلوگرم: محمد خیر آبادی، محمد شاملو، رضا حسینی.



وزن منهای 54 کیلوگرم: جواد عاصم آبادی، مجید سامان لو و ابراهیم کشوری.



وزن منهای 57 کیلوگرم: محمدجواد محمدی، محمدجواد دارابی و ابوالفضل پازوکی.



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ورزشکاران بسیار مستعدی در رشته های مختلف زیر مجموعه هیئت ورزش های رزمی قم نظیر کیک بوکسینگ، فول کنتاکت کیک بوکسینگ، موی تای، کوبودو، ووینام و چندین رشته دیگر فعالیت می کنند.



مهدی اردستانی تصریح کرد: در ورزش های رزمی استان قم در حال حاضر آمار قابل توجهی از ورزشکاران مورد پوشش بیمه ورزشی استان فعالیت می کنند و در واقع یکی از هیئت هایی هستیم که دارای آماری خیره کننده در جمعیت ورزشکار بیمه شده داریم.



وی با اشاره به فعالیت چشمگیر ورزشکاران بیمه شده استان قم در هیئت رزمی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار جمعیت مورد پوشش بیمه ورزشی که از سوی اداره کل تربیت بدنی استان قم نیز مورد تایید قرار گرفت، هیئت ورزش های رزمی قم دارای 1570 ورزشکار بیمه شده در بخش مردان و 242 بیمه شده در بخش بانوان است.



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم بیان داشت: این هیئت پوشش دهنده و ارائه دهنده خدمات، امکانات و فضای ورزشی به 20 سبک مختلف است که طبیعی است هر کدام از این سبک ها نیاز خاص خود را می طلبد و باید کارهای بزرگی انجام دهیم.



وی با اشاره به حضور هیئت ورزش های رزمی در جمع هیئت های برتر ورزش قم، عنوان کرد: در سال گذشته هیئت برتر استان در بین ورزش های رزمی بودیم که از نظر آماری رشد بسیار خوبی در کسب مدال و عناوین مختلف و مدال های رنگارنگ در سال گذشته داشتیم و حتی بالاتر از مرز 100 درصد بودیم.



اردستانی یاد آور شد: در بخش بانوان نیز فعالیت های بسیار خوبی در سطح استان صورت گرفته است و طی آن بانوان رزمی کار در رشته های مختلف از جمله جوجیتسو، کیک بوکسینگ و چند رشته ورزشی دیگر به صورت جدی فعالیت می کنند.



وی با اشاره به موفقیت های هیئت ورزش‌های رزمی استان قم استان قم در سال جاری، عنوان کرد: در مسابقات امسال انتخابی تیم ملی ووینام 11 ورزشکار توانمند رزمی قم حضور یافتند که در نهایت رضا اکرام فرد تیم اعزامی قم موفق به کسب مدال طلا شد، ضمن اینکه در مسابقات جهانی این رشته دو بانوی قمی موفق به کسب مدال شدند.