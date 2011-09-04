اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان علما و روحانیون را مرزداران اسلام و مکتب اهل بیت (ع) عنوان کرد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در اولین همایش علما و روحانیون سنندج اظهارداشت: براساس آیات و روایات، علما و روحانیون مرزداران اسلام و کتب اهل بیت (ع) هستند و براساس تکلیف و رسالت الهی خود باید از مبانی اسلام و آرمان های قرآنی پاسدارای کنند.

وی علما را مشعل های همیشه فروزان هدایت خواند و از آنان خواست با توجه به استعداد و زمینه های بسیار فرهنگی در استان کردستان جدیت لازم را در این زمینه داشته باشند.

در این جلسه هر یک از روحانیون حاضر به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود در خصوص مسائل فرهنگی استان کردستان پرداختند و قرار است این نشست به صورت مستمر و ماهیانه برگزار خواهد شد.

برگزاری 32 گفتمان دانش آموزی در شهرستان قروه



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه از برگزاری 32 گفتمان دانش آموزی درشهرستان قروه خبر داد.

حجت الاسلام علی رستمی بیان داشت: گفتمان‌های دینی شهرستان قروه با موضوعات جنگ نرم، آسیب‌های اجتماعی، عفاف و حجاب، زن و خانواده در اسلام، نحله‌های فکری و عرفان‌های انحرافی، فروعات دین، بصیرت ‌سیاسی، اخلاق کاربردی، جهاد اقتصادی و گفتمان‌های مناسبی برگزار شد.

وی اظهار داشت : گفتمان دانش آموزی نیز زیر مجوعه گفتمانهای دینی است که مربیان این طرح در خصوص جلسه پرسش و پاسخ مسائل اعتقادی، دینی و احکام روز مره، آموزش احکام به صورت تخصصی، ذکر موضوعات روز جوان، بیان احکام شرعی فروعات برگزار شده است.

بی حجابی در جامعه با اقدامات صوری و شکلی برطرف نمی شود



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: بی حجابی در جامعه با اقدامات صوری و شکلی برطرف نمی شود.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری 7در جلسه ستاد ساماندهی شئون مناسبت های مذهی گفت: مبارزه با بدحجابی و ترویج حجاب و عفاف اصول و قواعدی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از برخی اقدامات ناشیانه و عیراصولی گفت: متاسفانه برخی از دوستان مقابله با بی حجابی را صرفا در حد حضور در جلسات و فعالیت های شکلی می دانند که خود این روش باعث تقویت بی حجابی و تضعیف حجاب و عفاف شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان به ترویج حجاب و عفاف باید از نگاه علمی و عمقی و کارشناسی بهره جست و به تاثیرگذاری حاکثری آن اندیشید.