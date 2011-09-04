ضیاالدین خالقی شاعر و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت نشر شعر در کشور گفت: این موضوع بسیار مفصل است و نمی‌توان درباره‌اش چند جمله مختصر بیان کرد. این گونه نمی‌توان ره به جایی برد. به نظرم وضعیت نامناسب چاپ و نشر شعر در کشور دلایل مختلفی دارد.

وی افزود: یکی از این دلایل، نبود شعر خوب در جامعه است. امروز شعر خوب در حد و اندازه شعرهای دهه 40 نداریم. اگر شعر خوب در جامعه باشد، مردم از آن استقبال خواهند کرد. همان‌طور که هنوز هم از اشعار شاملو، سپهری، فرخزاد، اخوان ثالث و ... استقبال می‌شود و مجموعه‌های این شاعران به چاپ‌های بالا رسیده است. البته خیلی از مجموعه اشعار خوب هم از این شاعران و هم از شاعران دیگر چاپ می‌شود که یا ناشر گمنام است یا شاعر، بنابراین این مجموعه‌ها گمنام می‌مانند.

این شاعر در ادامه گفت: مردم شعر را دوست دارند، اما شعر متوسط را نمی‌ستایند. معنی این حرفم این نیست که طی دهه‌های اخیر، شعر خوب منتشر نشده است، ولی شعرهایی که در حد شاهکار باشند، بسیار کم هستند و توزیع و انعکاس مناسبی ندارند. اشعاری داریم که با اشعار خوب دهه 40 برابری می‌کنند، ولی همان‌طور که اشاره کردم، یا گمنام هستند یا به خوبی توزیع نمی‌شوند.

خالقی گفت: یکی دیگر از دلایل هم این است که مردم بیش از گذشته درگیر زندگی و مسائل معیشتی شده‌‌اند. ابتدای بحث اشاره کردم که این موضوع بسیار مفصل است و باید جز به جز درباره آن صحبت کرد. در قسمتی از صحبت اشاره کردم که مردم از شعر خوب استقبال می‌کنند، اما به این نکته هم اشاره می‌کنم که مردم امروز، به شدت درگیر زندگی هستند و بیان این دو جمله در کنار هم، احساس یک پارادوکس و تناقض را ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که معتقدم بحث درباره نشر شعر در جامعه امروز ما، بحث و گفتگوهای مفصل می‌طلبد.