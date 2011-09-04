به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: نهادینه کردن فرهنگ قرائت و تلاوت دسته جمعی قران کریم یکی از افتخارات رسانه ملی است.

نماینده قزوین افزود: رسانه ملی امسال در ویژه برنامه های ماه رمضان توانست دست به یک ابتکار خاصی بزند و آن تلاوت دسته جمعی قرآن کریم از حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه بود و از آنجاییکه ماه رمضان ماه بهار قران نامگذاری شده صدا و سیما به نوبه خود توانست یک کار بسیار زیبا و دلنشینی را در کارنامه معنوی خود به ثبت برساند.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر این اقدام بسیار باشکوه، برنامه‌های امسال صدا وسیما در روزهای ماه رمضان به طور کلی نسبت به سال گذشته پر محتواتر بود لذا این انتظار می‌رود درسال های بعد نیز به غنای کیفی برنامه‌ها اضافه شود.

ابوترابی فرد با اشاره به اینکه سریال‌های ماه رمضان خالی از لطف نبوده اظهار داشت: انتظار می‌رود به نشاط آفرینی در سریال‌ها بیشتر توجه شود، لذا امیدواریم با لحاظ کردن نشاط آفرینی در آینده شاهد سریال‌های بهتری باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفت: اقدام ارزشمند رسانه ملی به عنوان متولی در پخش تلاوت قرآن کریم به صورت دسته جمعی شایسته ماه رمضان بود.

علاالدین بروجردی با اشاره به مهم ترین دستاورد رسانه ملی در ماه مبارک رمضان افزود: صدا و سیما توانست قرآن کریم را با شیوه های متفاوت، چه به لحاظ قرائت قران و چه به لحاظ فضای معنوی آن با کلام بسیار دلنشین و زیبا کاری را ترویج دهد که فراتر از ماه مبارک رمضان بود.

وی افزود: انتظار این است که رسانه ملی از این پس نیز در هر هفته این کار را ادامه دهد. همچنین ویژه برنامه‌هایی که در سحر پخش می‌شد با توجه به حال و هوای معنوی و عرفانی توانست برنامه خوبی ارائه دهد و به نظر می‌رسد مجموعه تولیدات صدا وسیما در ماه مبارک رمضان توانسته رضایت مردم را جلب کند.



رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: ویژه برنامه‌های سحر همچنین ویژه برنامه‌های شب های قدر در رسانه ملی غنا و پشتوانه فکری کافی داشت و کاری بسیاری قوی بود.

احمد توکلی نماینده مردم تهران درگفت و گو با خبر نگار مجلس تی وی با اشاره به برنامه‌های رسانه ملی در ماه مبارک رمضان افزود: از بین برنامه‌هایی که ازشبکه‌های مختلف صدا وسیما پخش شد ویژه برنامه‌های سحر توانست کار قوی ارایه کند که لازم است از اجرای مجریان باسواد و مطلع در این برنامه ها نیز تشکر شود.

وی در ادامه تصریح کرد گرچه من فرصت دیدن کامل برنامه های تلویزیون را نداشتم اما گذشته از ویژه برنامه های سحر، ویژه برنامه های شب های احیا نیز که از شبکه های مختلف صدا وسیما پخش می شد کار بسیار خوبی بود.

جهانبخش محبی نیا گفت: یکی از منابع پرورش و پالایش روح، قرآنی کردن تفکر انسان است.

محبی‌نیا ادامه داد: پخش مستقیم جمع‌خوانی قرآن از رسانه ملی در ایام ماه مبارک رمضان علاوه بر آموزش نحوه درست قرائت کردن قرآن، زینت بخش فضای معنوی جامعه هم شد.

وی افزود: ترویج و تداوم فرهنگ قرآن خوانی از رسانه ملی می تواند در روند تربیتی و فضای کلی خانواده ها و جامعه تاثیری همیشگی داشته باشد.

نماینده مردم آذربایجان غربی گفت: برگزار کردن مراسم جمع خوانی قرآن کریم، کار سختی است اما با توجه به این که حاصل چنین تلاشی، پیوند انسان با قرآن است، اقدام ارزشمند رسانه ملی در این باره هرگز از یادها محو نمی شود.

محبی‌نیا همچنین با اشاره به بیانات برخی از آیات عظام قبل و بعد از افطار و هنگام سحر اظهار داشت: بیانات برخی از اساتید و آیات مراجع نظیر مکارم شیرازی، آیت الله بوشهری، آیت الله خوشبخت، آیت الله ری شهری همچنین آیت الله نوری همدانی در تقویت معنویت درجامعه تاثیرگذار بود.

نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با قابل تقدیر توصیف کردن عملکرد رسانه ملی در ماه رمضان امسال، گفت: ویژه برنامه‌های رمضان امسال رسانه ملی از نظر کیفی در حد قابل قبولی بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال خوبی که مردم از برنامه‌های جمع خوانی قرآن که امسال از تلویزیون پخش ‌شد، داشتند؛ می‌توان گفت که سیما در جهت ترویج این سنت دینی تاثیرگذار بود.

اخوان بیطرف افزود: این برنامه‌ها برای کسانی که می‌خواهند روخوانی و جزءخوانی داشته باشند، بسیار مفید است و از این بابت باید گفت؛ صدا و سیما کار ارزنده‌ای را انجام داد.

نماینده اصفهان با اشاره به پوشش مناسب برنامه های شب‌های قدر در شبکه های سراسری و استانی، یادآور شد: از این جهت نیز عملکرد تلویزیون قابل تحسین است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دیگر ویژگی‌های برنامه‌های امسال رسانه ملی در ماه رمضان را، تنوع و جذابیت ویژه برنامه‌های افطار عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها مخاطب خوبی داشتند که امیدواریم در ترویج فرهنگی دینی وایمانی در جامعه تاثیرگذار باشند.