گاز تزریق چاههای نفت به پالایشگاهها می رود

هرمز قلاوند در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر 30 میدان در مناطق نفت خیز جنوب نیاز به گاز طبیعی برای تزریق و تولید صیانتی دارند، گفت: در حال حاضر گازهای فازهای پارس جنوبی، میادین آغار و دالان و شبکه سراسری سه منبع تامین گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی کشور هستند.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اعلام اینکه برای سالجاری تزریق روزانه حدود 111 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به مخازن نفتی مناطق نفت خیز جنوب هدف گذاری شده بود، تصریح کرد: اما امسال به طور متوسط روزانه حدود 80 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفتی تزریق شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت در خصوص طرح تزریق گاز به مخازن نفتی آغاجاری، بیان کرد: در طرح تزریق گاز مخازن نفتی آغاجاری تحویل روزانه حدود 56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برنامه ریزی شده بود.

وی با تاکید بر اینکه اما خط لوله پنجم سراسری ظرفیت تزریق بیش از 20 تا 25 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفتی آغاجاری را ندارد، اظهار داشت: در مسیر این خط لوله تزریق انشعاباتی به پالایشگاههای گاز کشیده شده است که منجر به انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به جای مخازن نفتی به پالایشگاها می شود.

قلاوند با اعلام اینکه در تاسیسات تزریق گاز آغاجاری هفت ترین تزریق گاز ساخته شده است، تاکید کرد: با این وجود تنها سه ترین برای تزریق گاز فعال بوده و مابقی واحدها به دلیل نبود گاز غیر فعال است.

به گزارش مهر، تزریق روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به مخزن آغاجاری برای دستیابی به 2 میلیارد بشکه نفت بیشتر، افزایش برداشت و جلوگیری از کاهش فشار مخزن و بالا بردن تولید تا سقف 300 هزار بشکه در روز از مهمترین اهداف راه‌اندازی طرح تزریق گاز به چاههای نفتی آغاجاری است.

شرکت ملی نفت ایران برای اجرایی کردن این طرح ملی ساخت ایستگاه تزریق گاز، حفاری 19 حلقه چاه تزریق جدید، سه حلقه چاه تعمیری در بخش بالادستی و خط لوله پنجم سراسری به طول 504 کیلومتر و سه ایستگاه تقویت فشار گاز را در برنامه خود گنجانده بود.

با گذشت بیش از 2 سال از افتتاح رسمی (18 خرداد ماه 1388) کارخانه تزریق گاز آغاجاری به عنوان بزرگترین پروژه تزریق گاز در منطقه خاورمیانه در حال حاضر حدود 70 درصد ظرفیت این کارخانه بدون استفاده باقی مانده است.

در همین حال پیشتر حمید خدری مدیر عملیات انتقال گاز منطقه 10 شرکت انتقال گاز ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از خط لوله پنجم سراسری می توان روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز برای تزریق به مخازن نفتی آغاجاری انتقال داد، گفته بود: در شرایط فعلی روزانه تنها 35 میلیون متر مکعب گاز از این خط انتقال داده می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی تنها 20 تا 25 میلیون متر مکعب گاز انتقال داده توسط خط لوله پنجم سراسری به مخازن نفتی تزریق می شود، تصریح کرد: این در حالی است که مابقی 10 میلیون متر مکعب گاز باقی مانده به پالایشگاههای گاز ارسال می شود.

چاههای جدید در مناطق نفت خیز حفاری می شود

مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب با یادآوری اینکه در شرایط فعلی از بین 30 میدان نیاز به تزریق گاز تنها در 10 میدان گاز طبیعی به مخزن تزریق می شود، تبیین کرد: با این وجود با اجرای طرحهای تولید ثانویه، قصد حفظ و نگهداشت تولید نفت در مناطق نفت خیز جنوب را داریم.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در سالجاری 11 دستگاه دکل حفاری در چاههای این منطقه نفت خیز مشغول به کار می شوند، گفت: هر دستگاه حفاری می تواند امسال سه حلقه چاه جدید تعمیر و یا حفاری کند که این موضع منجر به افزایش یکهزار و 500 تا دو هزار بشکه ای تولید نفت به ازای هر چاه جدید می شود.

وی با بیان اینکه در مجموع پیش بینی می شود در سالجاری تعداد 33 چاه جدید بیشتر تعمیر و یا حفاری شود، خاطر نشان کرد: با افزایش این تعداد چاه در مجموع تولید روزانه نفت افزایش می یابد.

قلاوند همچنین از بهره برداری از واحد نمک زدایی میدان نفتی منصوری و طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی این دو طرح در مجموع به طور متوسط روزانه حدود 50 هزار بشکه تولید نفت کشور افزایش پیدا می کند.