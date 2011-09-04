طرح آموزش خانواده "ویژه پدران" در مساجد همدان برگزار می شود

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رویکرد جدید انجمن اولیا و مربیان استان همدان موضوع آموزش خانواده برای پدران دانش آموزان در اولویت قرار گرفته است.

حسنی محتشم افزود: در این طرح پدران که فرصت شرکت در کلاس های آموزش خانواده را نداشتند در مساجد محل حاضر می شوند و ضمن شرکت در نمازهای جماعت از مطالب تربیتی مدرسان آموزش خانواده هم بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در استان همدان برای نخستین بار در سطح کشور به عنوان یک طرح الگو مطرح است، بیان داشت: اجرای این طرح موجب شرکت 45 هزار نفر از پدران دانش آموزان استان همدان در نماز جماعات و آموزش خانواده شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان افزود: مسئولان فرهنگی باید بخشی از اعتبارات فرهنگی را به این طرح اختصاص دهند تا با مسلح کردن خانواده ها به اصول صحیح تعلیم و تربیت و آشنا نمودن آنان با آسیب های اجتماعی، نسل پویا، فعال و سالم در نظام مقدس اسلامی تربیت شود.

حسنی محتشم با اشاره به تجلیل از هیئت امنای مساجد مجری طرح آموزش خانواده "ویژه پدران" در ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: این هیئت امنا در قالب 510 نفر از 114 مسجد استان همدان هستند.

حسنی محتشم با بیان اینکه امروزه در عرصه بین المللی با بحران تربیتی روبرو هستیم، گفت: هیچ خانواده ای از آسیب های اجتماعی در امان نیست.

وی یکی از علت های ایجاد بحران تربیتی را، دوری و روی گردانی بعضی خانواده ها از اصول زندگی دینی دانست و گفت: این امر ریشه در رقابت ناسالم و چشم هم چشمی، حسادت و تهاجم فرهنگی دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه امروزه خانواده ها بین چگونگی بودن و چگونه زیستن دچار بی هویتی و سرگردانی شده اند، گفت: حاصل این امر اختلافات خانوادگی و اضطراب و مهمتر از همه غفلت از تربیت فرزندان است.

وی با تاکید بر اینکه باید نسبت ه تربیت و هدایت نوجوان و جوان به سوی زندگی سالم بیش از گذشته احساس مسئولیت داشت، گفت: دشمنان و سودجویان و دنیاپرستان از هر وسیله برای منافع اقتصادی و سیاسی و لذت طلبی های بی حد و مرز خود استفاده می کنند و بیشترین برنامه های آنان نیز برای انحراف کودکان، نوجوانان و جوانان است.