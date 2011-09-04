ایران عضو کمیته مدیریتی اتحادیه جهانی مخابرات شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مدیریت مراکز آموزشی ITU را اعضایی از کشورهای چین، ژاپن، هندوستان، ویتنام و مقامات اتحادیه جهانی مخابرات تشکیل می دهند اما با توجه به عدم حضور منسجم این اعضا، ایران به عنوان عضو دیگری از اعضای این کمیته انتخاب شد.

همچنین نمایندگان کشورهایی همچون کره جنوبی و مالزی نسبت به عدم فعالیت های کشورها عضو اعتراض داشتند که با توجه به این اعتراض ها، ایران به عنوان عضو کمیته مدیریتی مراکز آموزشی اتحادیه جهانی مخابرات انتخاب شد.

با توجه به حضور پررنگ ایران در جلسات اتحادیه جهانی مخابرات – ITU - ، چندی پیش نیز سازمان توسعه ارتباطات در اتحادیه جهانی مخابرات با ارسال نامه ای از تلاش های ایران در مرکز آموزش آسیا و اقیانوسیه در فولاد شهر اصفهان در زمینه مدیریت برتر ( spectrum) قدردانی کرد.