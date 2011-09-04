معاملات آنلاین در بورس افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشستی خبری درباره اصلاح مقررات پذیرش کالای وارداتی گفت: با اصلاح مقررات پذیرش کالای وارداتی در بورس کالا، اشخاصی که کالایی را وارد می کنند و قصد عرضه در بورس کالا به صورت نقدی یا سلف دارند می توانند از این مقررات بهره بگیرند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تهیه یک پروژه جدید در سازمان بورس خبر داد و افزود: پروژه سند IT در دست تهیه است و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید، این پروژه وضعیت ICT و IT موجود در کل بازار سرمایه اعم از بورس، ‌فرابورس و کارگزاری ها را بررسی کرده و وضعیت مطلوب را شناسایی می کند.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن امنیت شبکه و قابلیتهای آنچه از لحاظ نرم افزاری و چه سخت افزاری، مسیر پیش رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با یک زمان بندی مشخص را بررسی کرده و ارائه می دهد تا از بروز مشکلات IT در آینده بازار سرمایه جلوگیری شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار هیئت داوری و هیئت تخلفات سازمان بورس گفت: هیئت تخلفات 22 رای را در حوزه های مختلف صادر کرده است که هر کدام مجازات های مخصوصی را شامل می شوند.

صالح آبادی در مورد پرونده های هیئت داوری افزود: امکان پیگیری این پرونده ها به صورت الکترونیکی مهیا شده است، تمامی اشخاصی که در این هیئت پرونده دارند می توانند به صورت الکترونیکی پرونده خود را پیگیری کنند و نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

وی با بیان اینکه نسخه جدید نرم افزار بورس همراه در چند روز گذشته ارائه شده است که دارای قابلیت های جدید است، اظهارداشت: این نسخه جدید که دارای 6 هزار و 600 کاربر است، مشتقات فراوانی دارد و با GPRS نیز امکان

فعالیت آن فراهم شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد کاربران تالار مجازی را در حال حاضر 25 هزار نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد در آینده ای نزدیک به 100 هزار نفر کاربر خواهد رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از فراهم شدن زیرساختهای کال سنتر خبر داد و گفت: کال سنتر از موضوعاتی است که زیرساخت های آن فراهم شده و الزامات آن نیز مشخص شده است و شرکت های IT می توانند با این استانداردها، نرم افزار مورد نظر خود را تهیه و برای تصویب به سازمان ارسال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش استقبال سهامداران از معاملات آن لاین خبرداد و اظهارداشت: با رفع محدودیت هایی که در ابتدا در معاملات آن لاین وجود داشت، استقبال سهامداران از این معاملات افزایش یافته است.

صالح آبادی تصریح کرد: مشتریانی که در گذشته باید با مراجعه به کارگزاری درخواست خرید یا فروش خود را به ثبت می رساندند اکنون همانند یک معامله گر کارگزاری، شخصا‌ به معامله می پردازد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 11 تا 12 درصد از حجم معاملات روزانه توسط این دسته از معامله گران به ثبت می رسد که تعداد آنها به 49 هزار نفر رسیده است و دلیل عمده رشد تعداد دفعات معاملات در بازار بورس در 45 ماه گذشته، افزایش تعداد معامله گران آن لاین بوده است.

وی از صدور مجوز برای 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت و بدهی و 6 هزار و 100 میلیارد تومان مجوز افزایش سرماه خبرداد و افزود: اوراق مرابحه و قرض الحسنه در کمیسیون شورای بورس بررسی می شود.