"پیام محراب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه دوره چهارم و شماره دوم پیام محراب که به شوال و عید سعید فطر اختصاص یافته، آمده است: یادمان باشد که این شوال با نام ستارگان عاشق هشت سال دفاع مقدس قرین شده است، یادمان باشد که راه نورانی امام و شهدا روشنترین بزرگراهی است که ما را بی آسیب و گزند و تلفات به مقصد فرداها خواهد رساند.

در بخش دیگری از این مقدمه آمده است: بیایید جاده های انتظار را با " اللهم کن لولیک" فرش کنیم و هر جمعه عهد خود را با آسمان تجدید کنیم. بیایید اسبهای فتح را زین کنیم و از امروز مسافران مشرقی ظهور را زودتر از خواب بیدار کنیم چرا که عطر ولایت رؤیاهای جهان را فرا گرفته است.

این نشریه با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و هجری منتشر می شود .

احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام و اشعار، مدایح و مراثی شاعران بنام متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب و مباحث طرح شده در این نشریه هستند .

گردآوری احادیث اهل بیت(ع) به همراه معارف اسلامی برای بیان ائمه جماعات در وعده‌های نماز جماعت به بیانی شیوا و مختصر از جمله ویژگیهای پیام محراب است که هرماه منتشر می شود.