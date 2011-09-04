پاکستان مهره اصلی بازی شطرنج آمریکا و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن در مقدمه این گزارش نوشت: معانی بسیاری از واژه "پایان بازی شطرنج آمریکا در افغانستان" تفسیر می شود، زیرا شماری از بازیکنان جنگ در پی یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به درگیریها در افغانستان هستند.

آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو بر تلاش خود برای واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی در سال 2014 متمرکز شده اند اما شکاف هایی درباره عملیات و اهداف این جنگ وجود دارد.

نیشن در ادامه این گزارش نوشت: درحالی که توافق میان بازیگران افغانی به عنوان مهمترین عامل هرگونه مصالحه با طالبان در نظر گرفته می شود اما تردیدهایی وجود دارد که بازیکنان منطقه نقش اصلی را در فرآیند مذاکرات صلح با طالبان بازی نمی کنند. در میان این بازیکنان نقش پاکستان بسیار حیاتی بوده اما آمریکا تاکنون نقش آن را درک نکرده است.

موسسه صلح آمریکا (USIP) در گزارشی اعلام کرد که پاکستان دو هدف را دنبال می کند اول اینکه صلح در افغانستان نباید به بی ثباتی در پاکستان منجر شود. دوم اینکه دولت افغانستان نباید سیاست خصمانه ای را در قبال پاکستان پیش گیرد و از خاک خود علیه منافع پاکستان استفاده کند.

جای تعجب ندارد که پاکستان برای رسیدن به اهداف خود باید سه اقدام را انجام دهد: اولین اقدام کمک به برقراری ثبات در افغانستان است، زیرا منافع پاکستان در گروی تشکیل دولتی با ثبات در افغانستان است.

دوم اینکه پاکستان نیازمند تشکیلی دولتی فراگیر در کابل است، بدان معنا که پاکستان ترجیح می دهد تمام مقامات سیاسی و اقلیتی مذاکرات صلح با طالبان را به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر نگرانی های زیادی درباره نقش هند در افغانستان وجود دارد زیرا اسلام آباد نقش دهلی نو را در پیشرفت اقتصادی هند نمی پذیرد که باید همکاریهای بیشتری را برای برقراری امنیت در افغانستان داشته شد.