نکبت جدید جهانی؛ ریشه دواندن صهیونیستها در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در سرمقاله خود نوشت: دیگر نیازی نیست که تاکید کنیم نبود موضعگیری قاطعانه عربی و بین المللی و همراهی آمریکا و اروپا با اسرائیل علت اصلی ادامه تجاوزات دشمن صهیونیستی در اجرای دسیسه های توسعه طلبانه اش است.

این درحالی است که این روزها همه جهان به ویژه جهان عرب به انقلاب های عربی ، چالش ها و تاثیرات آن مشغول است و در خلال این مشغله ها می بینیم که دشمن صهیونیستی فعالیت هایش را در احداث شهرک های صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه اش برای یهودی کردن بین المقدس و سرقت سرزمین های فلسطینی چند برابر کرده تا در نهایت زمینه را برای به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطین به لحاظ جغرافیایی مانند همان اتفاقی که برای آفریقای جنوبی به وقوع پیوست ایجاد کرد.

دراین خصوص و برای تاکید حرفمان به گزارش "پالمر" که از سازمان ملل متحد درباره حمله به کشتی مرمره ترکیه صادر شد اشاره می کنیم که حاکی از جانبدارانه بودن سازمان ملل متحد و بلکه همراهی کامل با دشمن صهیونیستی است. چرا که دراین گزارش محاصره غزه اقدامی کاملا عادی است که با قوانین بین المللی هیچ تناقضی ندارد و حمله رژیم صهیونیستی به کشتی مذکور را اقدامی تروریستی ندانسته و حتی خواسته ترکها برای عذرخواهی صهیونیست ها را خواستی نامناسب عنوان کرد.

این گزارش گوشه ای از یک واقعیت موجود را تاکید کرد و آن اینکه دشمن صهیونیستی و همپیمان بزرگش یعنی واشنگتن توانسته اند به شمار زیادی از سازمان های بین المللی و انسانی نفوذ کنند و در حقیقت آنان را به صف خود درآورند که درنهایت آن منجر به حمایت سازمان های بین المللی از جنایات رژیم صهیونیستی و توجیه آن شد.

الدستور درادامه تاکید می کند: حوادث به وقوع پیوسته از زمان شروع روند صلح یعنی از کنفرانس مادرید در سال 1991 نشان می دهد که دشمن صهیونیستی از این موضوع به نفع خود و اهدافش استفاده کرده و دراین راستا مواضع آمریکا واروپا و نبود موضعگیری عربی و بین المللی به پیشبرد اهداف صهیونیستی کمک کرده است.

این روزنامه عرب زبان درادامه خاطرنشان می کند: حال با وجود ادامه تجاوزکاری صهیونیست ها خواه در شهرک سازی یا حمله نظامی و یا یهودی کردن بیت المقدس باید به موضوع مهم نفوذ صهیونیست ها با حمایت واشنگتن در سازمان ملل متحد اشاره کرد و اینجاست که کشورهای عربی باید با جدیت بیشتر به روند نزاع عربی - صهیونیستی بنگرند آن هم بعد از آنکه ثابت شد که روند صلح تنها زمینه را برای سوء استفاده صهیونیستها برای پیشبرد اهدافشان شروع شد.

الدستور درپایان خطاب به کشورهای عربی می نویسد: وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی می طلبد که همه کشورهای عربی همه توافقات و مناسبات خود را با دشمن صهیونیستی لغو کرده تا بلکه این رژیم مجبور به اجرای قطعنامه های بین المللی شود.