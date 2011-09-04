تخصیص اعتبار ویژه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

جهانگیر پرهمت در گفتگو با مهر درباره عوامل موثر بر قیمت محصولات کشاورزی، اظهار داشت: قیمت محصولات کشاورزی تنها تابع از یک عامل نیست بلکه عوامل متفاوتی بر قیمت محصولات کشاورزی تاثیر گذار هستند که هریک از اینها باید جداگانه بررسی شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تنها قیمت حاملهای انرژی بر قیمت نهایی محصولات کشاورزی تاثیر گذار نیست، گفت: در مقطعی از سال قیمت یک محصول با زمان دیگری متفاوت است و هربارعواملی بر قیمت محصولات کشاورزی تاثیر گذار هستند اما نمی توان افزایش قیمت را تنها ناشی از قیمت حاملهای انرژی دانست.

رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی افزود: شرایط یک کشاورز با کشاورز دیگر در هر زمان متفاوت است و هر کدام ممکن است در فصلهای مختلف و شرایط خاصی محصولات خود را بفروش برسانند، بنابراین قیمتهای آنها هم با یکدیگر متفاوت است.

پرهمت با اشاره به اینکه کشاورزی در کشور رو به رشد است، افزود: امسال اعتبارات قابل توجهی برای طرحها و پروژه‌های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و بهینه سازی مصرف انرژی انجام شده است که تولیدکنندگان و بهره برداران بخش هم از آنها استقبال کردند.

وی با بیان اینکه امروزه رتبه اول منطقه در تولید عمل برخی از بخشهای کشاورزی هستیم، افزود: کشور ما در تولید علم و فناوری بخشهای زیادی از کشاورزی در منطقه رتبه اول را دارد به طوری‌که علاوه بر نیاز داخلی می تواند نیاز کشورهای منطقه را هم پوشش دهد، مانند تولید واکسن دامی که یکی از موضوعات موثر در بخش کشاورزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه دانش فنی تولید این واکسنها در کشور وجود دارد، گفت: در برخی از موارد از سازمان بهداشت جهانی هم تاییدیه دریافت شده است تا فعالیتها و تولیدات این بخش را در سطح جهانی به عنوان استاندارد ارایه دهیم.