تقاطع غیرهمسطح آزادراه زنجان - قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و ترابری استان زنجان صبح یکشنبه در جمع مدیران استان زنجان گفت: این پروژه به طول دوهزار و 910 متر با دو مورد رمپ هریک به طول 600 متر و دو مورد لوپ هریک به طول 300 متر است.

غلامرضا سقندلی افزود: این پروژه همراه با پلهای روگذر کمربندی ابهر به طول 60 متر در چهار دهانه 18 و 12 متری و پل روگذر راه آهن به طول دهانه 18 متر، با صرف اعتباری بالغ بر55 میلیارد ریال احداث و به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی نقش این پروژه ها را در کاهش تصادفات و اتصال ایمن و آسانتر شهرستان ابهر به آزادراه بسیار ضروری و با اهمیت برشمرد و افزود: استان زنجان در سه سال گذشته دومین استان برتر در زمینه کاهش تصادفات و تلفات جاده ای بوده است و این موفقیت مرهون تلاش و جدیت مسئولان و تمام عوامل اجرایی دست اندرکار در بحث ایمنی و امداد و نجات جاده ای است.

سقندلی همچنین از کسب رتبه برتر توسط این دستگاه در جشنواره شهید رجایی امسال به لحاظ عملکرد مطلوب در سال 1389 خبر داد.

