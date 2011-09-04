به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب و دبیر اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در نشست خبری که امروز یکشنبه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص چگونگی دعوت از متفکرین جهان اسلام در این همایش گفت: هیچ محدودیتی در خصوص حضور متفکرین جهان اسلام در این همایش وجود ندارد و هر متفکری از هر گوشه دنیا می‌تواند دیدگاه‌ها و مسایل جاری منطقه را در این همایش تبیین کند.

وی به مشترکات بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: مردمی بودن، اسلامی بودن و استکبارستیز بودن از مهمترین مشترکات بیداری اسلامی در منطقه است.

وی همچنین از سخنرانی 100 نفر از متفکرین جهان اسلام در این همایش خبر داد.

ولایتی در ادامه با بیان اینکه حدود 500 نفر از متفکرین به این همایش دعوت شده‌اند در خصوص تحولات جاری در سوریه گفت: موضوع سوریه تفاوت خاصی با دیگر اتفاقات منطقه دارد چرا که افراد و کشورهایی که از انقلاب‌های مردمی در منطقه صدمه دیدند در پی این بودند که یکی از محورهای مقاومت در منطقه را سرنگون کنند که سوریه یکی از زنجیرهای مهم این حلقه بود که تا کنون دو شکست مهم را به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است.

وی افزود: در اتفاقات اخیر ر سوریه شاهد بودیم که افرادی که منشاء شر در دیگر کشورها بودند به افرادی که به دنبال تشنج در سوریه بودند کمک کردند.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب همچنین تصریح کرد: براساس آخرین اخبار دولت سوریه به دنبال اصلاحات در این کشور است و تمام تلاش خود را در این راستا بکار می گیرد.

دبیر اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتباط تحولات جاری در کشور آذربایجان با بیداری اسلامی گفت: هیچ بخشی نیست که متاثر از تحولات جهان اسلام نباشد. همه تحولات در دنیا متاثر از تحرکات بیداری در جهان اسلام و به همین دلیل غربی‌ها تلاش دارند انقلاب‌های مردمی در منطقه را منحرف کنند.

ولایتی با بیان اینکه تمرکز ناتو بعد از فروپاشی شوروی بر جهان اسلام بوده است و نیروهای نظامی آنها در بیشتر کشورهای اسلامی دخالت کرده‌اند، افزود: محور عمده تحولات سیاسی جهان کشورهای اسلامی هستند و برخوردی که رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر کرد و گفت که جنگ صلیبی آغاز شده است نشان دهنده همین دیدگاه افراطی طرفدار صهیونیسم بود.

وی همچنین تاکید کرد: تحولات اخیر در منطقه فراگیر شده است و هیچ نقطه‌ای از جهان اسلام نیست که از امواج این بیداری برخوردار نباشد.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب در خصوص بیانیه پایانی این همایش و امکان ارسال آن به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان کنفرانس اسلامی، گفت: یک انتقاد اساسی به سازمان کنفرانس اسلامی این است که در قضایای بیداری اسلامی در منطقه هیچ تحرکی از خود نشان نداد و لذا شاهد هستیم این سازمان به سمت بی‌اثری می‌رود.

وی با بیان اینکه دستاوردهای اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی علنی خواهد بود، گفت: بیانیه پایانی در این همایش جمع‌بندی نتایج بحث و مبادلات حاصله از جلسات کمیسیون‌های تخصصی است.

ولایتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تشکیل حکومت اسلامی با توجه به تحولات منطقه گفت: این موضوع به عوامل مثبت و منفی بسیاری بستگی دارد. شاهد هستیم در تحولات منطقه رهبران قیام‌های مردمی از تمامی تجربیات دیگر انقلاب‌ها استفاده می‌کنند ولی دشمن بیکار نیست و به دنبال استحاله این تحرکات است و لذا پیش‌بینی تشکیل حکومت اسلامی کار آسانی نیست.

وی همچنین تاکید کرد:‌ معتقدم آینده درخشانی در انتظار مردم مصر از نظر رهایی از سلطه صهیونیست خواهد بود.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه از ابتدای قرن 18 تا کنون سابقه بیداری اسلامی وجود دارد گفت:‌آنچه در مصر می‌گذرد بی‌تاثیر از این ریشه‌ها نیست.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به توصیه‌های اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مداخله غربی‌ها در انقلاب‌های منطقه آیا این کنفرانس راهکار عملی برای جلوگیری از این گونه دخالت‌ها دارد، گفت: مقامات رسمی کشورمان در حال انجام وظیفه در این خصوص هستند و این کنفرانس غیر از وظایف دستگاه‌های دولتی است.

ولایتی افزود:‌ وظیفه این کنفرانس هم اندیشی میان متفکران جهان اسلام و برطرف کردن دغدغه رهبر معظم انقلاب در زمینه بیداری اسلامی بود و لذا امیدواریم آنچه در انتهای کنفرانس اتفاق می‌افتد با آنچه اکنون وجود دارد متفاوت باشد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: دبیرخانه‌ای در کشورمان مصوب شود تا این گونه همایش و هم اندیشی‌های متفکرین جهان اسلام با نظم بیشتری برگزار شود.

ولایتی در خصوص تعامل این اجلاس بین‌المللی با حوزه‌های علمیه گفت: در این همایش از نظرات و دیدگاه‌های علما و روحانیون حوزه‌های علمیه استفاده می‌شود.

دبیر اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی درباره مهمترین تهدیدات پیش روی بیداری اسلامی در منطقه گفت: امیدواریم متفکرین بیداری اسلامی که این گونه حرکت های بیداری را ترسیم کرده‌اند از مبارزه خسته نشوند و قدر مردم را بدانند.

وی ادامه داد: انحراف از ارزش‌های اسلامی و انحراف از خواسته‌های مردم مهمترین تهدیدهای پیش روی این انقلاب‌ها است.

ولایتی تصریح کرد: اگر رهبران این قیام‌های مردمی بر خواسته‌های خود پابرجا بمانند و بتوانند مردم را در صحنه نگه دارند جای هیچگونه نگرانی از خطر و تهدیدهای داخلی و خارجی وجود نخواهد داشت.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب همچنین در خصوص دعوت از متفکرین کشورهایی که در آنها انقلاب به صورت نگرفته است و دیکتاتورها سرنگون نشده‌اند، گفت: از متفکرین این کشورها نیز دعوت صورت گرفته و ما هیچ محدودیتی نداریم و لذا متفکرینی نیز از بحرین، یمن و دیگر کشورها دعوت شده‌اند.

وی همچنین تاکید کرد:‌ افرادی که تفکراتی در خصوص تحولات سوریه دارند و افکار آنها در جهت تخریب مقاومت نیست هم به این همایش دعوت شدند.

ولایتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخی اتهامات به ایران در کمک به انقلابیون کشورهای منطقه گفت:‌ تاریخ 200 ساله بیداری اسلامی نشان از تعامل متفکران در کشورهای اسلامی دارد و در این تاریخ نقش ایران از همه کشورها برجسته‌تر بوده است.

وی ادامه داد: ایران در موج جدید بیداری اسلامی پیشتاز بوده است و انقلاب‌های اخیر برگرفته از قیام امام خمینی(ره) است و ما کمک به انقلابیون منطقه را به هیچوجه نفی نمی‌کنیم و بارها گفتیم که به حزب‌الله لبنان و دولت مردمی فلسطین کمک می‌کنیم.

وی افزود: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر مجموعه‌ای که در مقابل ظلم ایستاده باشد باید تحت حمایت جمهوری اسلامی باشد.

دبیر اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی همچنین در خصوص ارایه الگوی عملی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی به مردم سایر کشورها گفت: آن چیزی که میان همه انقلاب‌ها مشترک است بازگشت اسلام است و جوهره این حرکت های بیداری بازگشت به حرکت‌های اسلامی است.

وی افزود: هر کشوری متناسب با شرایط فکری و اقلیمی خودش گام بر می‌دارد و نه عملی است و نه ما می خواهیم که الگوی خودمان را به دیگران تحمیل کنیم.

ولایتی ادامه داد: حرکت بیداری در کشورهای مسلمان پاسخ به ندای مشترکی است که از حلقوم همه مردم منطقه بیرون آمده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دخالت عربستان در بحرین و برخورد ایران با این موضوع گفت: ما در این همایش از متفکرین عربستانی دعوت کرده‌ایم و محدودیتی در این زمینه نداریم اما این که عربستان در بحرین دخالت می‌کند ایران در حوزه رسمی موضع خود را بیان کرده است اما در عین حال معتقدم براساس قوانین بین‌المللی هیچ کشوری حق ندارد در کشورهای دیگر دخالت کند.

مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سئوالی مبنی بر اهداف سفر اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به کشورهای منطقه گفت: هیچ اولویتی برای تعدادی از حکومت‌های غربی مهمتر از تقابل با بیداری اسلامی در منطقه وجود ندارد و گویی امروز تمام کفر در مقابل کل اسلام قرار گرفته است.