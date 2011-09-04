فقط 4.7 درصد دانشگاههای مالزی معتبرند/ ارزشیابی تنها یک دانشگاه در لیسانس

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت دانشگاههای کشور مالزی نشان می دهد که در حال حاضر حدود یک میلیون دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه های دولتی، خصوصی و کالج های این کشور مشغول به تحصیل هستند و بر اساس آمار منتشر شده وزارت آموزش عالی مالزی در سال 2008 میلادی 66.4 درصد دانشجویان در این کشور در دانشگاه های دولتی و 33.6 درصد در دانشگاه های خصوصی مشغول به تحصیل هستند.

این کشور توانسته بیش از 80 هزار دانشجوی خارجی را در مقاطع مختلف جذب کند و در حال حاضر 13 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای مالزی مشغول به تحصیل هستند.

بر اساس برآورد مرکز آمار مالزی، جمعیت این کشور در سال 2010 در حدود 28 میلیون و 250 هزار نفر بوده است. مالزی کشوری چند نژادی بوده و نژادهای مالایی، چینی، بومی و هندی به ترتیب بیشترین سهم را در جمعیت این کشور دارند. نژاد مالایی با 50.4 درصد نژاد اصلی مردم مالزی است. چینی ها با 23.7 درصد، بومیان با 11 درصد و هندی ها با 7.1 درصد دیگر نژادهای عمده را در بین ترکیب جمعیتی مردم مالزی تشکیل می دهند.

بر طبق قانون اساسی مالزی اسلام دین رسمی کشور است اما نتایج آخرین سرشماری، حاکی از آن است که دین 60.4 درصد جمعیت مالزی اسلام است و ادیان بودایی با 19.2 درصد، مسیحیت با 9.1 درصد و هندو با 6.3 درصد سایر ادیانی هستند که در این کشور رایج هستند.

آمار اعلام شده از سوی وزارت آموزش عالی مالزی نشان می دهد در حال حاضر 20 دانشگاه دولتی، 20 دانشگاه خصوصی، 20 دانشگاه - کالج خصوصی، 5 شعبه دانشگاه های خارجی و 297 موسسه آموزش عالی مشغول به فعالیت در زمینه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در این کشور هستند اما بر طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته شده از اول ژانویه سال 2011، از بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مالزی، تنها مدارک صادر شده توسط 17 دانشگاه مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

به عبارت دیگر از بین 357 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور مالزی تنها 17 دانشگاه یعنی 7/4 درصد از نظر وزارت علوم و بهداشت معتبر شناخته شده است.

فهرست دانشگاههای مالزی که در حال حاضر از نظر وزارت علوم ایران معتبر هستند

ردیف نام دانشگاه مقطع تحصیلی قابل ارزشیابی از نظر وزارت علوم ایران 1 University of Malaya در کلیه مقاطع 2 National University of Malaysia در کلیه مقاطع 3 University of Science Malaysia در کلیه مقاطع 4 University of Technology Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 5 University of Putra Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 6 University of Technology Mara صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فقط در شعبه کولالامپور ) 7 University of Malaysia Sarawak صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های (Engineering, Resource science and Technology, Economic and Business) 8 University of Malaysia Sabah صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 9 Northen University of Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 10 International Islamic University of Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 11 شعبه دانشگاه ناتینگهام انگلستان در مالزی صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 12 UPSI مقطع کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری

صرفاً در رشته های Education و زبان انگلیسی 13 UTN مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً در رشته های مهندسی 14 Universiti Teknologi Petronas مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری

صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت و مکانیک 15 U.C.T.I صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نرم افزار 16 MSU صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 17 Universiti Tun Abdul Razak صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و آموزش (Education)

تنها یک دانشگاه مالزی در مقطع کارشناسی معتبر است

افرادی که قصد دارند پس از اول ژانویه 2011 در مقطع کارشناسی در مالزی دانشجو شوند باید بدانند که بر اساس آخرین تصمیم وزارت علوم مدارک مقطع کارشناسی فقط یک دانشگاه در مالزی معتبر است.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

به گزارش مهر، کلیه‌ مدارک ‌Diploma و Certificate که‌ منجر به‌ اخذ مدرک‌ Bachelor نمی‌شود، بعد از دیپلم‌ دبیرستان یا پیش انشگاهی، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود. مدارک Diploma به همراه (‌Post Graduate Diploma (PGD در مجموع‌ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود. گفتنی است در صورت‌ داشتن‌ مدرک ‌Bachelor، برای‌ مدرک‌ PGD فقط‌ صحت‌ صدور تأیید می‌شود.

مدارک ‌Bachelor از دانشگاه‌های‌ معتبر بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ یا پیش‌ دانشگاهی، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود. مدارک Master صرفا از دانشگاه‌های‌ معتبر با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرده که چنانچه شروع به تحصیل در دوره های پژوهشی (By Research) پس از اول ژانویه 2011 باشد مدارک Master قابل بررسی و ارزشیابی نیست. همچنین مدارک ‌Ph.D صرفاً‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود.

فهرست دانشگاههای مالزی که مدارکشان از نظر وزارت بهداشت قابل ارزیابی است

ردیف نام دانشگاه رشته های مورد ارزشیابی 1 University of Malaya رشته های علوم پزشکی 2 National University of Malaysia رشته های علوم پزشکی 3 University of Science Malaysia رشته های علوم پزشکی 4 University of Putra Malaysia رشته های علوم پزشکی

جایگاه دانشگاههای مالزی در رتبه بندی های جهانی

هرساله دانشگاههای جهان در رتبه بندی هایی که از سوی مراکز اصلی رتبه بندی انجام می گیرد دسته بندی می شوند. یکی از این رتبه بندی ها، وبومتریک است که سایت دانشگاههای جهان را ارزیابی می کند. بر اساس این رتبه بندی 5 دانشگاه مالزی در رتبه بندی های جهانی دارای جایگاه هستند.

جدول رتبه بندی QS و وبومتریک