مرکز پژوهشهای مجلس طرح جامع آب را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که تدوین طرح جامع آب یکی از با اهمیت ترین مراحل مدیریت صحیح منابع و مصارف آب کشور است، افزود: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات یکی از ارکان مهم مدیریت منابع آب در تبیین طرح‌هاست بنابراین نقاط ضعف تولید و تدوین آمار منابع و مصارف آب در این طرح باید شناسایی شده و راهکارهای تقویت این بخش مهم در قالب طرح جامع ارائه شود.

از سوی دیگر انتظارات از این طرح بسیار بالاست و نتایج این مطالعات باید بتواند موانع موجود مدیریت منابع آب را از میان برداشته و در نهایت با جمع بندی تحلیل ها، چالش ها، حساسیت ها و تنش ها، راهکارهای مورد نیاز را ارائه دهد.

ضمن اینکه نتایج این مطالعات، حیثیت و آبروی وزارت نیرو و صنعت آب کشور است و باید ابزار راهبردی و برنامه ریزی کلان آب کشور باشد. بنابراین باید حداکثر تلاش لازم برای این مجموعه به عمل آید.

در همین حال پویا بودن مدل های برنامه ریزی منابع آب و سیستم تصمیم یار و تدوین بانک اطلاعاتی جامع و مکان دار که در شرح خدمات و نظامنامه این طرح دیده شده، بسیار با اهمیت است و جزء مهمترین تفاوت های این طرح با طرح های جامع قبلی است. ولی اگر بهای لازم به آنها داده نشود، این طرح نیز همانند سایر طرح های جامع قبلی به طور کامل قابل بهره برداری نیست.

نکته دیگر اینکه توجه به موضوعات مهمی مانند تغییر اقلیم، باروری ابرها، استفاده از آب های نامتعارف، پساب و بازچرخانی آب بسیار مهم و تاثیرگذار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این گزارش می افزاید: یکی از منابع آب مهم کشور آب دریای شمال، خلیج فارس و دریای عمان است و بهره گیری از آب دریا در راستای جابجایی آب بسیار با اهمیت است و بهره گیری از آنها جزء برنامه های نظام است که باید در طرح جامع دیده شوند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدیریت تقاضا، بهره گیری از الگوهای مصرف آب متناسب با اقلیم و شرایط هر منطقه نیز موضوعات بسیار با اهمیتی هستند که باید در طرح جامع تعیین تکلیف شوند.

همچنین تعیین تکلیف آب های مرزی و مشترک در مدیریت به هم پیوسته منابع آب و در قالب طرح جامع مورد توجه قرار گیرد.

به علاوه وضعیت آب های زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد که در این راستا توسعه طرح های تغذیه مصنوعی و بهره‌گیری تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی باید مورد توجه قرار گیرد.