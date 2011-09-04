مرکز پژوهشهای مجلس طرح جامع آب را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که تدوین طرح جامع آب یکی از با اهمیت ترین مراحل مدیریت صحیح منابع و مصارف آب کشور است، افزود: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات یکی از ارکان مهم مدیریت منابع آب در تبیین طرحهاست بنابراین نقاط ضعف تولید و تدوین آمار منابع و مصارف آب در این طرح باید شناسایی شده و راهکارهای تقویت این بخش مهم در قالب طرح جامع ارائه شود.
از سوی دیگر انتظارات از این طرح بسیار بالاست و نتایج این مطالعات باید بتواند موانع موجود مدیریت منابع آب را از میان برداشته و در نهایت با جمع بندی تحلیل ها، چالش ها، حساسیت ها و تنش ها، راهکارهای مورد نیاز را ارائه دهد.
ضمن اینکه نتایج این مطالعات، حیثیت و آبروی وزارت نیرو و صنعت آب کشور است و باید ابزار راهبردی و برنامه ریزی کلان آب کشور باشد. بنابراین باید حداکثر تلاش لازم برای این مجموعه به عمل آید.
در همین حال پویا بودن مدل های برنامه ریزی منابع آب و سیستم تصمیم یار و تدوین بانک اطلاعاتی جامع و مکان دار که در شرح خدمات و نظامنامه این طرح دیده شده، بسیار با اهمیت است و جزء مهمترین تفاوت های این طرح با طرح های جامع قبلی است. ولی اگر بهای لازم به آنها داده نشود، این طرح نیز همانند سایر طرح های جامع قبلی به طور کامل قابل بهره برداری نیست.
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