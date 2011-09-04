صنف فرش دستبافت با واگذاری این صنعت به جهاد کشاورزی مخالف است

هادی مخملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خواستار تقویت جایگاه حقوقی و اقتدار و اختیارات مرکز ملی فرش در مجموعه وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت هستیم.

وی افزود: جامعه فرش دستباف خواستار استقرار حاکمیتی مقتدر و اثر بخش از نظر تخصصی و صنفی در حوزه تجارت، صنعت و معدن برای حمایت فرش دستباف است.

وی از نگارش نامه‌ای از سوی تشکل‌های فرش استان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: در این نامه نیز مخالفت این تشکل‌ها با این طرح درج شده و خواستار توقف این جا‌به‌جایی‌ها و تغییرات پیاپی متولی فرش دستباف هستیم.

مخملی ادامه داد: هنر صنعت فرش دستباف طی سال‌ها دستخوش تغیرات متعدد مدیریتی شده و در هر دوره بنا به مصلحت و تصمیمات دولتمردان با سلایق مختلف مدیریت شده است تا سرانجام با تصمیمی منطقی مبنی بر تمرکز و تجمیع همه امور مرتبط به این هنر - صنعت در وزارت بازرگانی، مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی تعیین شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی با برشمردن برخی اقدامات مثبت این مرکز در هدایت امور فرش، تغییر متولی و تزلزل در مدیریت هنر - صنعت فرش دستباف را به مصلحت ندانست و گفت: نداشتن متولی ثابت و تغییرات پی در پی مدیریت فرش آسیب فراوانی به این هنر - صنعت ملی وارد می‌کند و شایسته است تا با عزم دولت و مجلس، سازمانی مستقل و قدرتمند، برای تولی گری فرش دستباف ایجاد شود.